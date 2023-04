Fußball-Oberligist Großaspach strauchelt, Oeffingen siegt zweistellig

Der Fußball-Oberligist SG Sonnenhof Großaspach muss seine Mini-Hoffnungen auf den Direktaufstieg in die Regionalliga wohl abhaken nach der überraschenden 0:1-Pleite in Offenburg. Der Relegationsplatz indes dürfte der SG dennoch kaum mehr zu nehmen sein. Der SV Fellbach musste sich im Verfolgerduell der Verbandsliga knapp geschlagen geben. Kurzen Prozess machte der TV Oeffingen in der Landesliga: Mit 11:0 deklassierte er das Schlusslicht TSV Ilshofen II und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen.

Oberliga. Nach fünf Siegen in Folge hat es die SG Sonnenhof Großaspach wieder erwischt – und ausgerechnet beim abstiegsgefährdeten Offenburger FV. Unglücklicherweise kassierte die SG den entscheidenden Treffer zum 0:1 in der Nachspielzeit. Weil sich der Tabellenführer Stuttgarter Kickers keine Schwäche erlaubte, wuchs der Rückstand des Tabellenzweiten aus dem Fautenhau auf zehn Punkte an. Mit elf Zählern Vorsprung auf den Dritten Pforzheim ist das Polster der SG bei noch sieben Spielen aber immer noch sehr komfortabel.

Nichts zu holen war auch für die TSG Backnang beim 1:3 in Pforzheim. Damit verharrt sie auf dem vorletzten Tabellenplatz und bleibt extrem abstiegsgefährdet.

Offenburger FV – SG Sonnenhof Großaspach 1:0. 1:0 Moritz Bandle (93.).

1. CFR Pforzheim – TSG Backnang 3:1. 1:0 Konstantinos Makropoulos (21./Strafstoß), 2:0 Stanley Ratifo (49.), 2:1 Mert Tasdelen (65./Strafstoß), 3:1 Salvatore Catanzano (70.).

Verbandsliga. Knapp mit 0:1 geschlagen geben musste sich der SV Fellbach beim Tabellendritten Spfr Schwäbisch Hall. Die Haller haben dadurch weiter gute Chancen auf Rang zwei und die Relegationsspiele. Bei einem Sieg wären die Fellbacher bis auf einen Punkt an den Gegner herangerückt.

Spfr Schwäbisch Hall – SV Fellbach 1:0. 1:0 Niklas Vuletic (69.).

Landesliga. Der TV Oeffingen hat seine Pflichtaufgabe im Abstiegskampf bestanden – und wie: Er deklassierte den Tabellenletzten TSV Ilshofen II auf dessen Platz mit 11:0, wahrte seine Chancen auf den Ligaverbleib und tat nebenbei einiges für seine Trefferdifferenz. Malntin Ymerai erzielte drei Tore, Justin Körner und Faton Sylaj trafen jeweils doppelt.

Der SV Breuningsweiler ist auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben: Er musste sich gegen den TSV Obersontheim mit einem 1:1-Unentschieden begnügen – und hatte dabei noch Glück. Lukas Friedrich traf erst in der finalen Minute zum Ausgleich. Mit diesem Teilerfolg kletterte der SVB zwar um zwei Plätze nach oben in der Tabelle, muss sich aber weiterhin sorgen.

Der SV Allmersbach dürfte mit dem 1:1-Teilerfolg beim VfB Neckarrems leben können, er bleibt aber Fünfletzter und wie die SG Oppenweiler-Strümpfelbach auf einem Abstiegsplatz. Die SG war beim 0:3 beim Tabellenzweiten TSV Crailsheim chancenlos. Der SV Kaisersbach hat auf eigenem Platz gegen den TSV Heimerdingen mit 0:2 verloren und rutschte auf Rang sechs zurück. Die Gäste bleiben mit diesem Erfolg im Rennen um den Relegationsplatz.

SV Breuningsweiler – TSV Obersontheim 1:1. 0:1 Thomas Wagner (58.), 1:1 Lukas Friedrich (90.).

VfB Neckarrems – SV Allmersbach 1:1. 1:0 Robin Slawig (24.), 1:1 Nick Rühle (53.).

TSV Crailsheim – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:0. 1:0 Marius Laurel Doderer (44.), 2:0 Hannes Wolf (45.), 3:0 Marius Laurel Doderer (67./Strafstoß).

TSV Ilshofen II – TV Oeffingen 0:11. 0:1 Justin Körner (10.), 0:2 Dennis Chirivi (22.), 0:3 Malntin Ymerai (30.), 0:4 Malntin Ymerai (32.), 0:5 Justin Körner (41.), 0:6 Cedric Krämer (53./Eigentor), 0:7 Faton Sylaj (54.), 0:8 Daniel Juric (57.), 0:9 Faton Sylaj (72.), 0:10 Malntin Ymerai (87.), 0:11 Alen Rogosic (92.).

SV Kaisersbach – TSV Heimerdingen 0:2. 0:1 Lars Ruckh (40.), 0:2 Michele Ancona (69.).