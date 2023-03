Fußball-Regionalliga: Frauen des SV Hegnachstarten mit Sieg gegen den KSC

Im mit Spannung erwarteten Baden-Württemberg-Derby haben die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Hegnach gegen starke Gäste des Karlsruher SC am Ende deutlich mit 3:0 gesiegt. Vor zahlreichen Zuschauern begannen beide Teams offensiv ohne langes Abtasten. Schon nach fünf Minuten schoss Silvana Arcangioli volley knapp vorbei und Noelle Maier gab für den KSC den ersten Schuss ab.

Dann folgte eine Schrecksekunde für den SVH, als Joy Castor nach einem Zweikampf am Boden lag und ausgewechselt werden musste. Spätere Diagnose: Kreuzbandriss. In der Folge war es hauptsächlich Geburtstagskind Sara Reichel, die Torchancen hatte. Gina Rilling sorgte mit ihrem Kopfball nach einer Flanke für Aufsehen, die Balleroberung von Reichel klärten die Gäste nur mit viel Glück. Nach einem Ball von Linda Koch parierte Saskia Wagner den Kopfballaufsetzer von Sara Reichel. Einen tückischen Freistoß von Runa Kreutzer klärte SVH-Torspielerin Anke Langwisch.

Abseits und einen Elfmeter vergeben

Dann hätten die Gastgeberinnen gleich zweimal nacheinander führen können: Linda Koch köpfte einen Freistoß von Reichel vors Tor, wo Rilling abstaubte, das Tor galt aber nicht, da Abseits. Kurz darauf wurde Arcangioli auf der Strafraumgrenze zu Fall gebracht, den Elfmeter schoss sie selbst am Tor vorbei. In höchster Not klärte der KSC zur Ecke in der 38. Diese prallte am langen Pfosten vom Rücken von Svenja Gajewski zum 1:0 ins Tor. Wenig später setzte sich Reichel energisch durch und lupfte den Ball zum 2:0 und ihrem zehnten Saisontor ins Netz. Nach einem Ringkampf um den Ball gingen Isabel Schlipf und ihre Gegnerin an der äußeren Strafraumkante zu Boden. Auch hier gab es Elfmeter, auch Melissa Zweigner-Genzer schoss übers Tor.

Siebter Heimsieg in Folge

In der 75. Minute blockte Chantal Kirtzakis einen Schuss der freigespielten Arcangioli zur Ecke. Alles klar machte dann Maike Bendfeld in der 84. Minute, als sie die Vorarbeit von Gina Rilling platziert zum 3:0 im Torwinkel versenkte. Durch den siebten Heimsieg in Folge festigte Hegnach Platz zwei.

SV Hegnach: Langwisch, Janischowsky (75. Claar), Schlipf, Gajewski, Koch, Rudolph, Bendfeld, Castor (11. Rilling), Schwahn (80. Traorè), Reichel, Arcangioli (80. Ilic).