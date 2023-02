Fußball: Winterwetter sorgt für unbespielbare Plätze und Absagen

Es war gerade einmal der zweite Spieltag nach der Winterpause für die Fußballteams aus dem Bezirk. Und der fiel buchstäblich bei einigen Teams ins Wasser. Die Rückrunde hat noch gar nicht richtig begonnen, da ist sie auch schon wieder unterbrochen. So waren bei einigen Vereinen die Rasen am Sonntagmorgen nicht mehr grün, sondern weiß. Über Nacht ist der Schnee liegen geblieben, einige Plätze wurden für nicht bespielbar deklariert. Besonders hart hat es da die Kreisliga A2 getroffen. Nur drei von acht Spielen konnten stattfinden.

Bezirksliga. Bereits am Samstagabend startete der TSV Rudersberg bei der SV Remshalden mit drei Punkten in den zweiten Spieltag nach der Winterpause. Fabian Keinath machte sein 18. Saisontor kurz vor der Halbzeitpause. Sebastian Pfuhl legte zehn Minuten nach Wiederanpfiff nach, Marko Janzekovic erhöhte auf 0:3 in der 86. Minute. Beide Mannschaften hatten schon währenddessen mit dem plötzlichen Wintereinbruch zu kämpfen, gegen Ende wurde der Schneefall immer heftiger. Keine Punkte also für die SVR, für die dieses Spiel den Rückrundenauftakt bedeutete.

In Weinstadt war’s ebenfalls zu wenig: Der TSV Schornbach kam über ein 1:1-Remis bei der SG nicht hinaus. Für die Weinstädter bleibt im mittleren Feld der Tabelle alles beim Alten, doch Schornbach lässt Federn. Denn im engen Rennen um den Meistertitel wiegt jeder Punktverlust doppelt schwer. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen den VfL Winterbach baut der FSV Waiblingen seinen Vorsprung auf vier Punkte aus.

Doch aufatmen ließ die Schornbacher der Blick auf die weiteren Bezirksliga-Ergebnisse: So schaffte es auch die SG Schorndorf auf lediglich einen Punkt. Der SV Unterweissach führte in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren, Matthias Morys schaffte es erst in den allerletzten Minuten, den einen Punkt zu retten.

Hertmannsweiler siegt im Gipfeltreffen

Kreisliga A1. Der SV Hertmannsweiler hat das Topduell in der Kreisliga A1 gewonnen. Der SV und der SV Breuningsweiler II boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4. Matthias Stirm brachte der Elf von Trainer Erkut Polat nach 15 Minuten die 1:0-Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Boris Antic erhöhte den Vorsprung nach 48 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Stirm war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Doch der Anschluss kam prompt: Paul Block vom SV Breuningsweiler II beförderte das Leder zum 1:3 über die Linie (57.). Das 2:3 des Teams von Trainer Patrick Köllner bejubelte Michali Anessiadis (83.). Kurz vor Schluss traf David Weller für den SV Hertmannsweiler (91.). Kurz darauf traf Dino Santoro in der Nachspielzeit für die Gastgeber (93.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es das Heimteam nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Zrinski Waiblingen hatte die drei Punkte beim TV Weiler eigentlich schon sicher. Aber eben nur eigentlich. In der 91. Minute versenkte Weilers Maximilian Helms zum 2:2-Ausgleich.

Der SV Allmersbach II wollte gegen den TV Stetten endlich seine Punktejagd beginnen, um sich aus dem Tabellenkeller noch zu befreien. Der SVA legte forsch los, lag nach 22 Minuten mit 2:0 in Führung. Dann trafen die Gäste, eine Gelb-Rote Karte brachte Unsicherheit ins Allmersbacher Team. Und kurz vor der Halbzeitpause folgte das 2:2 durch Kristian Ibishaj. Der SVA verteidigte lange Zeit erfolgreich, hielt aber in der 76. nicht mehr stand. Tim Stützlein schoss den TV Stetten in Führung.

Kreisliga A2. Bereits am Freitagabend trat der VfR Murrhardt beim FC Oberrot an. Lange waren die Murrhardter dem Stadtrivalen TSC Murrhardt auf den Fersen, jetzt heißt es Rang drei für den VfR. Gegen die Kälte am Abend ließen es die Teams heiß hergehen: Drei Elfmeter und zwei Rote Karten gab es beim 3:1-Heimsieg des abstiegsgefährdeten FCO. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Steffen Wieland die 1:0-Führung für Oberrot. Mit einem Elfmeter glich Murrhardts Lars Kleemann in der 83. Minute aus. Sieben Minuten davor hatte VfR-Spieler Ahat Murat die Rote Karte gesehen. Ab der 84. Minute ging es mit zehn gegen zehn weiter, denn auch FCO-Torhüter Remy Butsch wurde mit Rot vom Rasen geschickt. Beim Unentschieden sollte es aber nicht bleiben, gab es in der Nachspielzeit noch einmal Elfmeter satt: In der 92. Minute verwandelte Tom Scheuermann den ersten Elfer zum 2:1. Der 26-Jährige traf auch in der 94. Minute per Elfmeter zum 3:1-Endstand.

Welzheim nun auf Rang zwei

Auf Rang zwei schob sich an diesem Sonntag der FC Welzheim. Die Mannschaft von Trainer Luka Benic gewann beim TSV Schmiden II mit 1:0. Eigentlich schienen die Kräfteverhältnisse klar verteilt, die Schmidener stehen mit lediglich 15 Punkten auf Rang 13. Doch Schmiden machte es den Gästen nicht leicht, bis zur 85. Minute mussten die Gäste warten. Daniel Gantner traf zum 0:1.

Das dritte Spiel an diesem Spieltag bestritten der TSC Murrhardt und der SV Allmersbach III. Die Murrhardter ließen wieder einmal nichts anbrennen und sackten mit dem 3:1 ihren 14. Sieg ein.