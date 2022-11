Fußballerin bei TSG Hoffenheim: Leonie Schetter (16) aus Kernen will in DFB-Elf

Für die allermeisten ist das Fußballfeld ein großes Rechteck mit zwei Toren. Für Leonie Schetter ist der Rasen aber ein Ort, an dem keine Sorgen existieren. Höchstens sportlicher Natur. „Hier kann ich alles vergessen und den Kopf freimachen“, sagt die 16-Jährige aus Kernen. Sie spielt leidenschaftlich gerne Fußball – und das bereits auf Top-Niveau. Aktuell steht sie für die U-17-Frauenmannschaft der TSG Hoffenheim auf dem Platz und spielt für die 2. Frauen-Bundesliga. Außerdem spielt sie bei den U-17-Juniorinnen der deutschen Nationalmannschaft.

Die Begeisterung für den Fußball wurde Leonie Schetter schon in die Wiege gelegt. „In meiner Familie spielen alle Fußball“, sagt sie. „Seitdem ich laufen kann, stehe ich auf dem Sportplatz.“

EM-Qualifikation in Slowenien: Torschützin im Spiel gegen die Türkei

Mit sieben Jahren beginnt Leonie Schetter beim TV Stetten in Kernen mit dem Fußballspielen, wechselt nach drei Jahren zum FSV Waiblingen - in die Jungenmannschaft. Wie sie es in die DFB-Elf der U-17-Juniorinnen geschafft hat? „Ich wurde zu einem Sichtungslehrgang eingeladen“, sagt Leonie Schetter. Das Datum des Lehrgangs ist ihr besonders in Erinnerung geblieben – es war nämlich an ihrem Geburtstag. Die 16-Jährige sieht dabei eine Chance: „Im Training mit den anderen Spielerinnen hat man die Möglichkeit, sich aufs Neue zu beweisen.“ Keine Überraschung: Ihr sportlicher Ehrgeiz wird belohnt.

Erst vor kurzem ist die Schülerin mit der Mannschaft von der diesjährigen EM-Qualifikation in Slowenien zurückgekehrt. „Dort haben wir gegen die Türkei, Serbien und Slowenien gespielt.“ Wie es ausgegangen ist? „Wir haben alle drei Spiele gewonnen“, sagt sie. Auch hat die Stürmerin einen Treffer im Spiel gegen die Türkei gelandet.

Ihre Stärke ist die Schnelligkeit

Doch Leonie Schetter war nicht immer auf der Position der Stürmerin. „Ich habe hinten rechts angefangen und mich nach vorne gearbeitet.“ Ihre Stärke: „Die Schnelligkeit“, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Die 16-Jährige wirkt entschlossen, weiß um ihre Stärken und Schwächen. Momentan arbeitet sie an ihrem linken Fuß, um ihre Passgenauigkeit zu verbessern. Dafür trainiert sie auch gerne in ihrer Freizeit und geht mit Freunden auf den Sportplatz, um zu kicken. Damit sie ihren Traum verwirklichen kann, irgendwann in der A-Mannschaft der DFB-Frauen zu spielen, ist die Fußballerin in die Nähe des Vereins nach Sankt-Leon-Rot zu einer Gastfamilie gezogen. Erst dieses Jahr hat Leonie Schetter ihren Realschulabschluss an der Rumold-Realschule in Rommelshausen gemacht. Morgens geht sie aber immer noch zur Schule und absolviert das Berufskolleg mit Schwerpunkt Sport- und Vereinsmanagement. Und nachmittags wird trainiert. Viermal in der Woche steht bei der 16-Jährigen Fußballtraining auf dem Programm, hinzu kommen zweimal die Woche Krafttraining und die Spiele am Wochenende. „Meistens betrifft das zwei Wochenenden im Monat.“

Für Barcelona spielen

Ein straffer Zeitplan für eine 16-Jährige. Doch die Fußballerin kann sich kein Leben ohne den Sport vorstellen. Auch in der Zukunft möchte Leonie Schetter in beruflicher Hinsicht am Sport festhalten. „Ich kann mir auch vorstellen, in die Richtung Physiotherapie zu gehen.“ Was viele nicht wissen: Neben dem Fußball hat die 16-Jährige viele Jahre lang Handball gespielt. „Irgendwann musste ich mich dann aus zeitlichen Gründen für eine Sportart entscheiden.“ In Sachen Fußball-Karriere träumt sie neben dem Aufstieg in den Kader der ersten Frauen-Nationalmannschaft, irgendwann mal bei einem anderen Verein im Ausland zu spielen. „Zum Beispiel Barcelona“, verrät sie.

„Wenn man den Spaß und die Leidenschaft hat, sollte man sich nichts sagen lassen“

Sie geht ihren Weg – der oftmals nicht einfach ist. „Gerade als Mädchen hat man es nicht leicht“, sagt Leonie Schetter. Dass man im Fußball einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen macht, kann die 16-Jährige nicht verstehen. „Fußball ist Fußball. Da gibt es keinen Unterschied“, sagt Leonie Schetter.

Sie selbst hat eine jüngere Schwester, die einen ähnlichen Weg wie die große Schwester einschlagen möchte. „Wenn man den Spaß und die Leidenschaft hat, sollte man sich nichts von anderen sagen lassen, sondern an sich arbeiten und es einfach tun.“ Ganz nach dem Motto „Wo ein Wille, ist auch ein Weg“ bedeutet das für Leonie Schetter, auch an spiel- und trainingsfreien Tagen ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wichtig sei auch die Unterstützung von Familie und Freunden. Der 16-Jährigen ist es wichtig, nach ihrem Umzug regelmäßig am Wochenende bei ihrer Familie zu sein. Das ist auch der Grund, warum sie zur TSG Hoffenheim gewechselt ist. „Es war die nächste Möglichkeit, in einem anderen Verein zu spielen und nicht so weit von zu Hause entfernt zu sein“, sagt sie.

Wenn sie gerade mal nicht selbst auf dem Platz steht, schaut die 16-Jährige gerne Fußball. Ihr Lieblingsverein ist der FC Bayern München. Zur umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar sagt die Fußballerin: „Ich werde mir sicherlich die Spiele anschauen. Aber ich bin kein großer Fan davon, dass die Spiele in diesem Land ausgetragen werden.“