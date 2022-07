Freiburg (dpa/lsw) - Die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg haben den Vertrag von Stürmerin Cora Zicai verlängert. Die 17-Jährige spielt bereits seit 2017 für die Badenerinnen und schaffte über die U17-Juniorinnen den Sprung in den Profikader. Zur Laufzeit des neuen Vertrags machte der Club in der Mitteilung am Dienstag keine Angaben.