Fußballerinnen des SV Hegnach ziehen ins WFV-Pokalfinale ein

Die Fußballerinnen des SV Hegnach haben den Einzug ins WFV-Pokalfinale geschafft. Nachdem sie nach Verlängerung im Halbfinale mit 2:0 gegen den FSV Waldebene Ost gewannen, ist es nun das dritte Verbandspokalfinale in Folge, das die Hegnacherinnen bestreiten werden.

Insgesamt erreichte die Mannschaft von Nikolaos Koutroubis fünfmal das Finale. Zugleich war es der achte Sieg in einem Pflichtspiel in Folge. In einem kampfbetonten Spiel musste der SVH wie erwartet Schwerstarbeit verrichten. Die Hegnacherinnen legten gleich schwungvoll los und verfehlten das Tor bei Chancen von Maike Bendfeld und Leana Ilic nur knapp. Zudem lenkte FSV-Torspielerin Giulia Titze einen Kopfballaufsetzer von Isabel Schlipf mit starker Parade zur Ecke. In der 29. Minute bekam Gina Rilling völlig freistehend am Fünfer nach Kopfballvorlage von Sara Reichel nicht genug Druck auf den Ball. Dann ging's mal schnell aus der SVH-Defensive, den satten Schuss von Gina Rilling parierte Titze stark.

Giulia Titze hielt das Tor sauber

Titze verhinderte auch die sichere SVH-Führung, als Silvana Arcangioli eine gute Vorarbeit von Ilic direkt nahm, aber Titze mit dem Fuß abwehrte (54.). Kurz danach musste SVH-Torspielerin Anke Langwisch gegen Franka Zimmerer außerhalb des Strafraums klären. In der 77. ging ein abgefälschter Schuss von Almas Traoré knapp vorbei.

Mit 0:0 ging es in die Verlängerung. Svenja Gajewski stand bei einer Ecke von Reichel goldrichtig und köpfte zum erlösenden 0:1 ein (95.). Fast eine Kopie war das 0:2 in der 108. Minute auf der anderen Seite: Wieder köpfte Gajewski eine Ecke schulbuchmäßig ins Tor.

Letztlich war es am Ende ein verdienter Sieg, denn die Gastgeberinnen hatten keine gefährliche Torchance. Am 18. Mai treffen die Hegnacherinnen im Finale auf Landesligist SV Alberweiler II. Der Spielort ist noch offen, er wird vom WFV ausgelost.

SV Hegnach: Langwisch, Claar, Schlipf, Gajewski, Janischowsky, Bendfeld, Rudolph, Rilling, Reichel (112. Scheiner), Arcangioli (119. Heidt), Ilic (70. Traoré).