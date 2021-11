Göppingen verlängert mit Handballer Herrmann

Göppingen (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Linksaußen Till Herrmann um zwei Jahre verlängert. Der neue Kontrakt des 24-Jährigen läuft nun bis zum Sommer 2024, wie der Club am Freitag mitteilte. Bis dahin will Herrmann näher an Nationalspieler Marcel Schiller heranrücken, dessen Vertreter er bislang auf der Linksaußen-Position ist. «Das sind dann jetzt nochmal zwei Jahre mehr, in denen ich die Segel auf Angriff setzen werde», sagte Herrmann.

