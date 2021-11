Göppinger Handballer verlängern mit Trainer Mayerhoffer

Göppingen (dpa) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den ursprünglich noch bis zum Sommer laufenden Vertrag mit Trainer Hartmut Mayerhoffer bis 30. Juni 2024 verlängert. «Wir haben eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit sowie darüber hinaus die gleiche Spielphilosophie», sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne in einer Mitteilung des Clubs vom Freitag. «Wir haben die Entwicklung der Mannschaft und der Spieler individuell als sehr positiv gewertet.» Man sei «gemeinsam noch nicht am Ende der Entwicklung.» Mayerhoffer ist seit 2018 Trainer in Göppingen.

