Gaudet-Ersatz MacInnis wird Adler Mannheim wochenlang fehlen

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga auf den frisch verpflichteten Ryan MacInnis verzichten. Der US-Amerikaner, der als Ersatz für den verletzten Tyler Gaudet geholt worden war, fällt vier bis sechs Wochen aus, teilte der Club am Sonntag mit. MacInnis zog sich beim 4:1-Sieg am Freitag bei den Augsburger Panther eine Beinverletzung zu

«Viel mehr Pech kannst du in einer solchen Situation eigentlich nicht haben», sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung. «Wir waren froh, einen so vielversprechenden Ersatz gefunden zu haben. Dass er nun mit einer solchen Verletzung für einige Zeit ausfallen wird, ist extrem unglücklich»