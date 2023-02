Gelungenes Comeback von Hecking beim 1. FC Nürnberg

Düsseldorf (dpa) - Mit dem Trainer-Comeback von Dieter Hecking nach 32 Monaten ist auch das Glück zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg zurückgekehrt.

In einem schwachen Keller-Duell mit Tabellenschlusslicht SV Sandhausen gewannen die Franken durch einen von Kwadwo Duah verwandelten Foulelfmeter in der 86. Minute mit 1:0 (0:0) und fügten den erstmals vom neuen Trainer Tomas Oral betreuten Gästen die fünfte Niederlage in Serie zu.

Paderborn nur Remis

Der SC Paderborn verpasste den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und muss sich nach vier Siegen in Serie mit einer Punkteteilung begnügen müssen. Die Ostwestfalen, die den besten Angriff der Liga stellen, kamen bei Holstein Kiel über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und bleiben mit 39 Punkten hinter dem 1. FC Heidenheim (40) auf Rang vier. Maximilian Rohr (31. Minute) sorgte mit seinem ersten Zweitligator für die 1:0-Führung der Gäste, Fabian Reese glich mit einem verwandelten Handelfmeter (66.) zum 1:1 für die Kieler aus.

FCK feiert Sieg

Die Verfolger 1. FC Kaiserslautern (38) und Fortuna Düsseldorf (35) feierten Punkte-Dreier und bleiben in Lauerstellung. Torjäger Terrence Boyd (22.) mit seinem elften Saisontreffer sowie Philipp Hercher (66.) und Kevin Kraus (69.) mit einem Doppelschlag führten die Pfälzer nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander zum 3:1 (1:0)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die heimstarken Düsseldorfer hatten Eintracht Braunschweig am Freitagabend mit 3:1 bezwungen. «Es war nicht die stabilste Performance von uns, aber wir haben viel gearbeitet», befand Fortuna-Trainer Daniel Thioune.