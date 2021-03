Gislason: Handballer bereit für Kampf um Olympia

Berlin (dpa) - Bundestrainer Alfred Gislason sieht die deutschen Handballer bereit für den Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

«Mich stimmt zuversichtlich, wie die Mannschaft drauf ist, dass die Rückkehrer eine enorme Verstärkung sind und die Einstellung spürbar ist. Dass alle wissen, was sie machen müssen, um zu Olympia zu kommen», sagte Gislason. «Man merkt, dass die Mannschaft unheimlich fokussiert und in den vergangenen Tagen noch einmal enger zusammengewachsen ist.»

Zum Auftakt des Vierer-Turniers in Berlin, bei dem zwei Tokio-Tickets vergeben werden, trifft die DHB-Auswahl am Freitag (15.15 Uhr/ARD) auf den WM-Zweiten Schweden. Weitere Gegner sind Slowenien am Samstag und Algerien am Sonntag. «Es wäre extrem wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen. Wenn wir das schaffen würden, könnten wir mit etwas mehr Selbstvertrauen und Lockerheit in das zweite Spiel gehen», sagte Gislason. «Umgekehrt hätten wir bei einer Niederlage deutlich mehr Druck, weil das zweite Spiel dann ein Endspiel wäre.»

Noch nicht verraten wollte Gislason, mit welchem Torwart-Gespann er in das Schweden-Spiel geht. «Ich habe es zwar schon entschieden und die Torhüter informiert, aber die Mannschaft weiß es noch nicht», sagte der 61-jährige Isländer.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-777044/3