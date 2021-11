Green Bay Packers und Rodgers für Corona-Verstöße bestraft

Green Bay (dpa) - Die Green Bay Packers müssen für Verstöße gegen die Corona-Regeln der NFL 300.000 Dollar Strafe zahlen.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers und Passempfänger Allen Lazard bekommen zudem eine Strafe von je 14.650 Dollar, weil sie als ungeimpfte Footballer an einer Halloween-Party teilgenommen haben. Darüber berichteten das NFL-Network und der Sender ESPN übereinstimmend.

Rodgers verpasste wegen eines positiven Corona-Tests das Spiel gegen die Kansas City Chiefs am Montag (7:13). In der Folge stellte sich heraus, dass er entgegen der Annahme nicht geimpft ist. Wegen gegenteiliger Aussagen steht Rodgers seither massiv in der Kritik.

Rodgers äußerte sich ein weiteres Mal öffentlich geäußert und übernahm dabei «die volle Verantwortung für meine irreführenden Kommentare». Der Football-Profi der Green Bay Packers hatte vor der Saison mit der Antwort «ja, ich bin immunisiert» den Eindruck erweckt, er sei gegen das Coronavirus geimpft. «Mir ist klar geworden, dass ich für viele ein Vorbild bin», sagte Rodgers nun in der der «Pat McAfee Show».

Es gehe ihm gut, berichtete Rodgers. Er habe das Gefühl er habe das Schlimmste hinter sich. Er befinde sich in seinem Haus in Green Bay in Quarantäne.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-933669/3