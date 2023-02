Guirassy fehlt im Abstiegskampf «in den kommenden Wochen»

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Stürmer Serhou Guirassy auskommen. Der beste Torschütze der Schwaben in dieser Saison zog sich beim 0:2 am Sonntag gegen den SV Werder Bremen einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zu, wie der Club am Montag mitteilte. Zuvor hatte sich Guirassy einer MRT-Untersuchung unterzogen. Nach Angaben des VfB wird er «in den kommenden Wochen» nicht zur Verfügung stehen.

Schon unmittelbar nach dem Spiel hatte Trainer Bruno Labbadia große Sorgen. «Es sieht nicht gut aus», sagte der Coach, nachdem sein 26 Jahre alter Angreifer nach 25 Minuten ausgewechselt werden musste.