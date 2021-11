Hamilton in São Paulo strafversetzt

São Paulo (dpa) - Lewis Hamilton hat im WM-Duell der Formel 1 mit Spitzenreiter Max Verstappen den nächsten Rückschlag erlitten. Im Mercedes des siebenmaligen Weltmeisters wurde für den Grand Prix von São Paulo regelwidrig ein neues Motorenteil eingesetzt.

Damit muss der 36-Jährige im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) fünf Plätze weiter hinten starten. Zuletzt war Hamilton Anfang Oktober in der Türkei wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels zehn Positionen nach hinten versetzt worden. Verstappen führt die WM-Wertung mit 19 Punkten Vorsprung an.

