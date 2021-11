Hamilton schlägt in São Paulo gegen Verstappen zurück

São Paulo (dpa) - Umhüllt mit der brasilianischen Nationalflagge genoss Lewis Hamilton sein spektakuläres Comeback im WM-Zweikampf mit Max Verstappen. Im Thriller von São Paulo schlug der wild entschlossene Mercedes-Pilot zurück und vereitelte eine Titelentscheidung in Katar.

Nach einem elektrisierenden Rad-an-Rad-Duell mit dem niederländischen WM-Spitzenreiter verkürzte Hamilton seinen Rückstand in der Formel-1-Fahrerwertung auf nur noch 14 Zähler.

Hamilton: «Man darf nie aufgeben»

Der Engländer trotzte zwei Strafen und feierte in Interlagos seinen sechsten Saisonsieg vor Verstappen. «Man darf nie aufgeben, egal was passiert», betonte der 36-Jährige und bedankte sich in Landessprache beim frenetischen Publikum: «Obrigado.» Red-Bull-Fahrer Verstappen konnte dem Ansturm des nur von Platz zehn gestarteten Hamilton in der Schlussphase nicht mehr standhalten und wurde Zweiter. «Es war ein guter Fight. Wir haben alles gegeben, es hat Spaß gemacht», sagte Verstappen vor dem nun anstehenden Dreierpack in der Wüste.

Auf dem Autódromo José Carlos Pace landete Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas auf Position drei. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Elfter. Haas-Fahrer Mick Schumacher schleppte sich nach einem frühen Crash als 18. über die Ziellinie.

Wolff schimpft über Rennleitung

Mercedes-Teamchef Toto Wolff schimpfte indes über die Rennleitung, die ein Manöver Verstappens gegen Hamilton nicht ahndete. Es sei eine «absolute Sauerei, keine Strafe zu bekommen für das Rausdrängen», sagte Wolff im TV-Sender Sky und hätte zumindest eine Fünf-Sekunden-Strafe befürwortet.

Was für ein Wochenende in Brasilien! Erstmal die Akte Hamilton. Wegen nachlassender Motorenpower bekam der Dienstwagen des Engländers regelwidrig ein neues Aggregat. In der Qualifikation am Freitag ließ Hamilton seinen Kontrahenten Verstappen damit auch deutlich hinter sich, kassierte aber eine Fünf-Plätze-Strafe für das Rennen.

Es kam für den 36-Jährigen noch heftiger. Wegen eines irregulären Heckflügels wurde er in der Startplatzjagd disqualifiziert. Furios raste Hamilton im Sprint von Rang 20 noch auf fünf. «Es ist noch nicht vorbei», meinte der siebenmalige Weltmeister beschwörend.

Die Akte Verstappen. Der 24-Jährige berührte nach der Qualifikation den Heckflügel am Mercedes von Hamilton. Das ist im so genannten Parc Fermé aber verboten. Die Geldstrafe von 50.000 Euro muss er selber begleichen, damit kann der Spitzenverdiener aber leben. Im Sprint sicherte er sich als Zweiter hinter Bottas im zweiten Mercedes zwei Zähler, seine WM-Führung wuchs nun auf 21 Punkte.

Verstappen und Hamilton mit guten Starts

Und Verstappen gewann auch den Start beim Hauptrennen. In der ersten Kurve verdrängte er Bottas und gab an der Spitze Gas. Hamilton arbeitete sich von Platz zehn nach vorne. In Runde fünf lag er schon auf Position drei, nachdem ihn sein finnischer Teamkollege vorbeigelassen hatte.

Hamilton machte nun Jagd auf Verstappen und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Trümmerteile von Yuki Tsunodas Alpha Tauri lagen nach einem Crash auf der Strecke, in der Safety-Car-Phase schloss der Brite auf. «Lass uns diese Jungs schnappen», rief Hamilton über Funk.

Verstappen und Perez fuhren nun zickzack, Hamilton lauerte auf die Streckenfreigabe nach dem Safety Car. Der Mercedes-Mann konnte aber nicht vorbeiziehen. Stattdessen gab es kurz danach ein Virtuelles Safety Car, Schumacher hatte sich die Front bei einer Kollision mit Kimi Räikkönen im Alfa Romeo demoliert.

Hamilton zieht spät an Verstappen vorbei

Zwei Runden beharkten sich Hamilton und Perez - in Umlauf 19 war der Brite vorbei und hatte nur noch Verstappen vor sich. Etwa 3,5 Sekunden fehlten dem Titelverteidiger aber auf den Führenden. In Runde 27 zog Hamilton seinen Boxenstopp vor, als Sechster kam er auf den Asphalt zurück. Verstappen reagierte einen Umlauf später, er war nach dem Reifenwechsel Dritter. Hamilton nahm die Verfolgung auf und lag plötzlich nur noch rund 1,5 Sekunden hinter dem Red-Bull-Mann.

Eigentlich liegt Interlagos Red Bull wegen der Hitze und der Höhenlage, Mercedes-Fahrer Hamilton forderte Verstappen aber aufs Äußerste. In Runde 41 kam der 24-Jährige an die Box, ihm fehlten danach knapp 20 Sekunden auf den neuen Führenden. Drei Umläufe später steuerte Hamilton in die Garage, er setzte seine Jagd fort. Dann das Rad-an-Rad-Duell.

In Runde 48 konnte Hamilton außen fast vorbeiziehen, Verstappen ließ ihm aber keinen Platz. Beide Piloten rasten über den Randstein hinaus. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall, das Verteidigungsmanöver blieb jedoch ohne Konsequenzen. Hamilton schnappte sich Verstappen doch noch - in Umlauf 59. Und machte das WM-Duell mit seinem Rivalen noch spannender.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-996940/7