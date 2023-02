Handball-Bundesliga: Vorteil für den VfL Waiblingen? Bad Wildungen unter Druck

Elf Spiele vor Schluss der Handball-Erstligasaison sind die Chancen des VfL Waiblingen auf den Ligaverbleib nicht besonders groß. Die Stimmung im Team sei jedoch keinesfalls am Boden, sagt der Trainer Thomas Zeitz. Dass kaum einer den VfL-Frauen noch etwas zutraut, könne auch ein Vorteil sein. Im Spiel an diesem Samstag (19 Uhr) bei der HSG Bad Wildungen steht eher der Gegner unter Druck, der ebenso in den Abstiegskampf verwickelt ist.

Die Hoffnung schwindet

Nach dem 33:26-Derbysieg der SG BBM Bietigheim gegen den TuS Metzingen am Dienstag (21.02.) ist die Tabelle zum ersten Mal richtig aussagekräftig, weil alle 14 Teams dieselbe Anzahl von 15 Spielen absolviert haben. Ein paar Tendenzen lassen sich ablesen: Der Meister SG BBM Bietigheim steuert schnurstracks und wenig überraschend auf die – verlustpunktfreie– Titelverteidigung zu. Halbwegs Schritt halten können lediglich der Thüringer HC und Borussia Dortmund. Es folgt ein breites Mittelfeld bis zum Achten HSG Bensheim/Auerbach. Fünf Teams müssen den Abstiegsrelegationsplatz fürchten.

Für das Schlusslicht VfL Waiblingen dürfte der direkte Ligaverbleib kaum mehr möglich sein, auch wenn noch elf Spiele auf dem Programm stehen. Fünf Punkte hat das Team von Trainer Thomas Zeitz aktuell Rückstand auf den Relegationsplatz – und die deutlich schlechtere Tordifferenz. „Wir müssen schon realistisch sein“, sagt Zeitz. „Es wird brutal schwer.“

Dass sich der Frust beim Coach in Grenzen hält, liegt an der nach wie vor vorbildlichen Arbeitseinstellung seiner Spielerinnen. „Sie kommen mit guter Laune und motiviert ins Training. Das ist sehr angenehm.“ Von deftigen Niederlagen wie der jüngsten 23:44 gegen Bietigheim ließen sich seine Spielerinnen nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Nach der Partie habe die Freude über die sehr guten ersten 20 Minuten überwogen, in denen der VfL dem haushohen Favoriten die Stirn geboten hatte.

Bad Wildungen hat Stress

Die nächste Chance auf den zweiten Saisonsieg hat der Aufsteiger an diesem Samstag (19 Uhr) bei der HSG Bad Wildungen – trotz der deutlichen 24:35-Hinspielniederlage. Nach einer Viertelstunde hatte der Sieger beim 4:13-Rückstand bereits festgestanden. „Das war eines dieser Spiele, in denen wir uns im Vorfeld etwas ausgerechnet hatten und dann eine schmerzhafte Erfahrung machen müssen“, so Zeitz. „Wir haben uns da selbst zu viel Druck gemacht.“

Das Rückspiel können die Waiblingerinnen entspannter angehen – und hoffen, dass die HSG mit ihrer Situation nicht klarkommt. Zuletzt verspielte sie in Zwickau in den letzten 36 Sekunden einen Zwei-Tore-Vorsprung und musste sich mit einem 27:27-Remis begnügen. Davor war Bad Wildungen das eine oder andere Mal kräftig unter die Räder gekommen (25:42 in Dortmund, 27:40 in Oldenburg, 33:47 gegen Bietigheim, 28:42 gegen Metzingen).

Thomas Zeitz steht, abgesehen von der Langzeitverletzten Svenja Wunsch, der komplette Kader zur Verfügung.

Derweil laufen die Kaderplanungen des VfL Waiblingen für die neue Saison auf Hochtouren. Nachdem die Torhüterin Celina Meißner ihren Vertrag verlängert sowie und die Junioren-Nationalspielerin Matilda Ehlert von ihrer Option Gebrauch gemacht hat und ein weiteres Jahr beim VfL bleiben wird, hat der Club einen Abgang zu beklagen: Die Linkshänderin Emma Hertha wird sich dem Liga-Konkurrenten SV Union Halle-Neustadt anschließen.

Die 20-Jährige war erst zur aktuellen Saison von der HSG Blomberg-Lippe zum VfL gewechselt. „Wir hätten Emma sehr gerne gehalten“, sagt der Frauen-Vorstand Peter Müller. „Ich glaube, es hätte ihrer Entwicklung gutgetan, wenn sie noch mindestens ein Jahr beim VfL gespielt hätte – ligaunabhängig.“