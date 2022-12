Handball: Enttäuschung verarbeitet, neuer Anlauf des VfL Waiblingen in Oldenburg

Auf den ersten Blick läuft es schlecht für die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen. Nach neun Spielen sind sie punktlos Tabellenletzter. Nun muss auch noch die Torhüterin Svenja Wunsch an der Schulter operiert werden und wird in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Trainer Thomas Zeitz ist vor dem Spiel an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim VfL Oldenburg dennoch optimistisch: Der jüngste und beste Auftritt in dieser Saison gegen Bensheim an Weihnachten gibt ihm Mut.

Der Aufsteiger aus Waiblingen hat schon reichlich Lehrgeld bezahlen müssen in der ersten Liga. Angesichts einiger klarer Niederlagen und 0:18 Punkten ist dem Team mitunter die Wettbewerbsfähigkeit abgesprochen worden. Spätestens das 28:32 gegen die HSG Bensheim/Auerbach dürfte als Beweis reichen, dass die Waiblingerinnen durchaus mithalten können in der Liga. Nicht mit allen Gegnern, aber mit einigen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte fast alles gepasst: Das Publikum trieb den VfL nach vorne, die Leistung stimmte – eben nur das Resultat nicht. Es fehlten Nuancen zum ersten Erfolgserlebnis, deshalb war der Frust beim Trainer kurz nach Spielende groß. „Es war so knapp“, sagt Thomas Zeitz. „Ich glaube, wenn wir nach der 24:22-Führung noch ein Tor gemacht hätten, wäre etwas gegangen.“ Chancen genug dafür seien vorhanden gewesen.

Zu viel Euphorie beim VfL nach der Führung

Zudem habe sein Team beim 24:25-Rückstand zu hektisch agiert und drei schnelle Bälle weggegeben. Resultat war der plötzliche Rückstand. „Ich denke, wir waren nach der Führung zu euphorisiert. Ich hätte mich so sehr für die Spielerinnen gefreut, wenn sie sich mal belohnt hätten.“

Am Tag nach der Niederlage bereits hatte Zeitz vom Frust- in den Mutmachermodus geschaltet. „Wir lagen lange in Führung, so ein Gefühl hatten wir ewig nicht mehr.“ Es sei wichtig, trotz der schmerzlichen Niederlage, die positiven Dinge in den Vordergrund zu stellen. Und davon habe es viele gegeben. Beispielsweise das Angriffsspiel in den ersten 30 Minuten, auch in der Abwehr habe sich sein Team verbessert. „Über den Kreis haben wir allerdings für meinen Geschmack zu viele Tore und Siebenmeter bekommen.“ In der einen oder anderen Situation sei die Defensive etwas zu zurückhaltend gewesen. „Sonst hätten wir zur Halbzeit vielleicht etwas höher führen können.“ Da müsse sein Team noch lernen. Gefallen hat dem Coach auch, dass der Rückraum Druck aufgebaut habe. Daran hatte es in vielen Spielen zuvor gehapert.

Seit dem Dortmund-Spiel erkennt Zeitz einen deutlichen Aufwärtstrend. „Wir machen unser Ding, lassen uns nicht hängen und haben keine Resignationsphase mehr.“ Er spüre den Glauben, den sein Team habe. Gegen Bensheim sei es 46 Minuten gelungen, dranzubleiben, jetzt müsse es noch ein paar Minuten hinzupacken. „Vielleicht reicht es dann auch mal zu etwas Zählbarem.“

Ein Gegner auf VfL-Niveau

Bestenfalls bereits an diesem Freitag in Oldenburg. Der Waiblinger Gegner ließ zuletzt beim 26:26 beim Vorletzten BSV Sachsen Zwickau etwas überraschend einen Punkt liegen. Was einerseits schlecht ist für den VfL. Damit haben die Zwickauerinnen, die auf dem Relegationsplatz liegen, nun drei Punkte Vorsprung auf den VfL und die deutlich bessere Tordifferenz. Andererseits könnte das Remis ein Indiz dafür sein, dass Oldenburg ein Gegner auf Waiblinger Niveau ist. „Ob das Unentschieden in Zwickau gut oder schlecht für uns ist, das werden wird sehen“, so Zeitz. So oder so: Die zehn Punkte, die Oldenburg bereits auf dem Konto hat, sind überraschend. Mit seinem kleinen Kader und reichlich Verletzungspech hatte das Team von Trainer Niels Bötel vor der Saison als heißer Abstiegskandidat gegolten. Bötel ist für Zeitz einer der besten Trainer der Liga, er habe taktisch einiges zu bieten. „Er holt seit Jahren das Optimum aus den Möglichkeiten heraus.“

Außer Julia Herbst, die sich im Aufbautraining befindet, muss Thomas Zeitz auf die Torhüterin Svenja Wunsch verzichten – und zwar für den Rest der Saison: Wunsch hat sich das Labrum in der Schulter gerissen und muss operiert werden. Nun zahlt sich – wieder einmal – aus, dass sich der VfL den Luxus von drei Torhüterinnen gönnt. Mit Branka Zec und Celina Meißner ist der Aufsteiger immer noch gut aufgestellt.