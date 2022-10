Handball: Frauen der SV Hohenacker-Neustadt siegen in letzter Sekunde

Es ist ein gutes Wochenende gewesen für die Rems-Murr-Teams in den Handball-Baden-Württemberg-Oberligen: Während die Männer des VfL Waiblingen und TV Bittenfeld II souveräne Siege einfuhren, machten es die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt beim 25:24 spannend.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt – SG H2Ku Herrenberg II 25:24 (12:12). Mit einem Treffer in letzter Sekunde hat Hohenacker-Neustadt glücklich gegen die Bundesligareserve aus Herrenberg gewonnen. Keine guten Nachrichten hatte es vor dem Spiel gegeben: Die Kreisläuferin Nina Förster verletzte sich unglücklich am Knie und fällt für den Rest der Saison aus. Somit war schon vor dem Spiel klar, dass ohne die wichtige Stütze in Abwehr und Angriff von Anfang an die Kampfbereitschaft stimmen muss, um den Ausfall zu kompensieren.

Dies sah zu Beginn auch gut aus (2:0). Daraufhin kam aber das Spiel der Heimmannschaft ins Stocken. Die Abwehr bekam schwer Zugriff auf die Gäste, die den Ball laufen ließen, bis sich eine Lücke in der inkonsequenten Abwehr der SV ergab. So führte Herrenberg II mit 6:4 bis zur ersten Auszeit der SV (12.). Die brachte nicht die gewünschte Wirkung. Zu viele Fehler im Angriff und zu wenig Zugriff in der Abwehr ließen Herrenberg II auf 11:7 erhöhen (22.). Dann ging jedoch ein Ruck durch die Mannschaft; durch die Tore von Aylin Kindsvater, Denise Kindsvater und Lara Friese sowie einen gehaltenen Siebenmeter von Julia Simmler glich die SV in der 27. Minute aus. Madeleine Volz erzielte mit einem sehenswerten Schlagwurf den 12:12-Halbzeitstand.

Rote Karte gegen Denise Kindsvater

Nach der Pause kam Herrenberg besser ins Spiel, legte zum 14:12 vor. Jedoch stand die Abwehr samt Torhüterin der SV Hohenacker-Neustadt in der Folge sehr stabil – unter anderem dank der wieder einsatzfähigen Olivia Restivo. So setzte sich die SV durch Ballgewinne, die Nina Bechtloff und Lara Friese verwandelten, bis zur 43. Minute auf 21:15 ab. In der Folge leistete sich die SV aber wieder zu viele Fehlwürfe, die Gäste verkürzten auf 18:22. In der 50. Minute zeigten die beiden Schiedsrichterinnen Denise Kindsvater überraschend die Rote Karte. Den darauffolgenden Strafwurf hielt Simmler. Kurz darauf geriet das Heimteam in doppelte Unterzahl, in der aber Yvonne Stadler durch einen starken Rückraumwurf die Heimmannschaft im Spiel hielt. Die SV tat sich nun sehr schwer im Angriff, die treffsichere Britta Mayer glich in der 57. Minute zum 24:24 aus. Schlussendlich war es Aylin Kindsvater, die eine Sekunde vor Schluss den glücklichen Siegtreffer für Hohenacker-Neustadt zum 25:24 erzielte.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler; D. Kindsvater (2), Brenner, Aurenz (2), Restivo, Müller, Bechtloff (4), Volz (1), Friese (3), Goller (1), A. Kindsvater (10/3), Maier, Stadler (2).

Männer. TV Bittenfeld II – TSV Weinsberg 30:24 (12:13). In einem spannenden Spiel hatte der TVB II den längeren Atem und gewann deutlich mit 30:24. Somit setzten die Bittenfelder ihre Siegesserie fort und stehen nach dem vierten Sieg in Folge auf dem dritten Tabellenplatz. Der TVB startete hoch motiviert. Schnell war nach einem Tor von Nico Bacani (1.) und einem Siebenmetertreffer von Michael Seiz (2.) die erste Führung da. Doch auch die Weinsberger wollten wieder punkten, nachdem sie sich schon in den jüngsten beiden Spielen geschlagen geben mussten. Ein Treffer ihres Topscorers Sven König (3.) sowie einer von Felix Reichert (4.) stellten den Gleichstand her. In den darauffolgenden Minuten spielten beide Mannschaften ihre Angriffe gut aus.

Der Spielstand blieb ausgeglichen, bis Alexander Bischoff (13.) eine Zeitstrafe bekam. Die Weinsberger nutzten die Überzahl sowie einige Fehler des TVB II aus, setzten sich zum 10:7 (19.) ab und zwangen den TVB-Trainer Ebermann zur Auszeit. Diese zeigte Wirkung und brachte den TVB zurück ins Spiel. Zwei Treffer von Michael Seiz (20./24.) sowie einer von Maurice Widmaier (23.) verkürzten den Rückstand auf 10:11 (24.). Die Führung gaben die Weinsberger vor der Halbzeit (13:12) aber nicht mehr her.

Starker Keeper Nick Lehmann

Nach Wiederanpfiff ging es spannend weiter. Immer wieder glichen die Bittenfelder aus, setzten sich aber nicht ab. Erst ein weiterer Siebenmetertreffer von Seiz (38.) brachte Bittenfeld II wieder in Front. Weinsberg fehlten gegen die nun stabilere Abwehr der Bittenfelder sowie den starken Nick Lehmann im Tor zunehmend die Lösungen. Im Angriff spielte der jungen TVB-Mannschaft nun ihre Schnelligkeit in die Karten.

Mit zwei wichtigen Treffern brachte Fabian Lucas (46./47.) den TVB II erstmals mit drei Toren in Führung. Vor dem Tor der Gäste funktionierte nun so gut wie alles und die Abwehr zwang die Weinsberger zu schwierigen Würfen, die Torhüter Lehmann gekonnt parierte. Spätestens nach dem 27:22 (56.) durch Dalio Uskok stand fest, dass der TVB II die Punkte nicht mehr hergeben wird. Er spielte bis zur letzten Sekunde konzentriert weiter und feierte beim 30:24 den nächsten Heimsieg.

TV Bittenfeld II: Lehmann, Bauer, Sdunek; Seiz (11), Widmaier (5), Uskok (3), Porges (3), Bischoff (3), Bacani (3), Lucas (2), Wissmann, Winger, Traub, Hoffmann, Eberle.

Männer. TuS Altenheim – VfL Waiblingen 28:38 (11:15). Mit einem Bus haben sich die Waiblinger auf die Reise zum Auswärtsspiel nach Altenheim an der französischen Grenze gemacht. Ein paar Fans sind mitgefahren. Dass dort noch einige dazukommen würden und für eine tolle Stimmung sorgten, damit war nicht zu rechnen.

Der VfL Waiblingen startete hervorragend in die Partie. Vor allem der Torhüter Yannick Seeger war hellwach und machte den Gastgebern gleich die ersten Chancen zunichte. Erst nach 7:28 Minuten musste der Keeper das erste Mal hinter sich greifen beim 1:4. Als er zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt wurde, hatte er 15 Paraden und eine starke Quote von 42 Prozent gehaltener Bälle. Auch der eingewechselte Rica-Kovac hielt gleich einen Konter und einen Siebenmeter.

Sieben Tore von Laurenz

Bei den Waiblingern trug sich jeder eingesetzte Feldspieler auch in die Torschützenliste ein. Der VfL zeigte über 60 Minuten hinweg eine sehr konzentrierte Vorstellung. Vor allem die Abwehr wusste immer eine Antwort auf die gegnerischen Kniffe. Altenheim versuchte über den siebten Feldspieler oder zwei Kreisläufer alles, um den Verbund zu knacken. Der VfL brachte alleine sechs Tore im leeren Tor des TuS unter. Auch das Fehlen des zuletzt starken Robin Stöhr, der noch an seiner Rückenverletzung leidet, fiel nicht weiter ins Gewicht, da alle Spieler einen sehr guten Tag hatten.

Doch trotz Überlegenheit erarbeitete sich der VfL in der ersten Halbzeit „nur“ einen Vier-Tore-Vorsprung beim 15:11. Doch wieder kamen die Waiblinger besser ins Spiel. In der 34. Minute betrug der Vorsprung schon sieben Tore beim 19:12. Auch in der doppelten Unterzahl schmolz der Vorsprung nicht, da die Gäste zweimal hervorragend abschlossen. In der 41. Minute führte der VfL mit neun Toren beim 24:15, diesen Vorsprung verwaltete er bis zum verdienten 38:28.

Mit Axel Steffens, Mark Leinhos und Alexej Prasolov hatte der VfL gleich drei Spieler, die sechs Tore erzielten. Getoppt wurden diese nur vom siebenfachen Torschützen Sascha Laurenz.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac, Westner (3), Leinhos (6), Ader (1), E. Prasolov (3), Laurenz (7), Leukert (1), Steffens (6/1), Baumgarten (3), Hellmann (1), A. Prasolov (6), Eilers (1).