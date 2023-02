Handball im Rems-Murr-Kreis: SV Hohenacker-Neustadt verschafft sich etwas Luft

In der Handball-Oberliga haben die Männermannschaften des VfL Waiblingen und des TV Bittenfeld II gepatzt und keine Punkte geholt. Dafür waren die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt erfolgreich im Kampf gegen den Abstieg.

Männer. VfL Waiblingen - TGS Pforzheim 30:30 (13:16). Ein Treffer nur zwei Sekunden vor Schluss brachte dem VfL Waiblingen doch noch einen Punkt ein. Nach den zwei Niederlagen legte das Team von Trainer Tim Baumgart entsprechend hoch motiviert und mit viel Engagement los. In der Abwehr stellten die Waiblinger die TGS Pforzheim immer wieder vor Probleme und auch Yannick Seeger im Tor erwischte einen guten Tag und war gerade in der Anfangsphase fast unüberwindbar.

In den ersten 15 Minuten setzte sich der VfL auf 8:5 ab, Evgeni Prasolov war alleine für sechs von seinen neun Toren an diesem Abend in der Anfangsviertelstunde verantwortlich. Doch jetzt kamen die Gäste aus Pforzheim immer besser ins Spiel. Dies war vor allem der sich nun im Angriff nachlassenden Durchschlagskraft und technischen Fehlern geschuldet. Nach der Pause war das Bild das gleiche: Die TGS war vorne zuverlässig und die Hausherren hatten immer wieder Pech im Abschluss. In der 41. Minute waren die Gäste auf 17:23 enteilt.

Ausgleich in dramatischer Phase

Näher als auf 20:23 (46.) ließen die Gäste die Waiblinger nicht ran. Immer wieder nutzte der VfL gute Möglichkeiten nicht und so blieb es beim Drei-Tore-Rückstand 27:30 (57.). Das sollte aber das letzte Tor des Abends für die Gäste bleiben. So entwickelte sich eine dramatische Schlussphase und der VfL kam auf 29:30 heran. Dreimal verpasste Waiblingen seine Chance, dann nagelte Evgeni Prasolov den Ball zwei Sekunden vor dem Ende ins Tor. Die Erleichterung und der Jubel auf Waiblinger Seite waren groß.

VfL Waiblingen: Seeger, Wiedemann, Mayer, Ader (1), Stöhr (1), Baumgarten (3), Hellmann (2), A. Prasolov (7/4), Volz, E. Prasolov (9), Laurenz (2), Hellerich (1), Leuckert, Specic, Eilers (4).

Männer. TVG Großsachen - TV Bittenfeld II 34:31 (19:13). Trotz eines Acht-Tore-Rückstandes hat sich der TV Bittenfeld II noch einmal auf ein Tor herangekämpft, setzten sich am Ende jedoch nicht durch und verloren gegen den TV Germania Großsachsen mit 34:31.

Der TVB II erwischte keinen guten Start in die Partie und lag schnell 1:4 hinten. Die Gastgeber kamen vor allem durch freie Rückraumwürfe zu ihren Toren. Die Bittenfelder kreierten im Angriff jedoch immer wieder gute Chancen durch ihre schnellen Kreuzungen, doch dann fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Großsachsen setzte sich in der Folge weiter ab und die Bittenfelder hatten keinen Zugriff auf die Partie. Luca Mauch verkürzte zum zwischenzeitlichen 15:10 (21.). Doch in den darauffolgenden Minuten kam es beim TVB zu Unkonzentriertheiten und technischen Fehlern, welche die Germania Großsachsen mit drei aufeinanderfolgenden Toren bestrafte. Es ging schließlich mit einem 19:13 in die Halbzeitpause.

TVB II verpasste seine Gelegenheiten

Nach dem Wiederanpfiff tat sich die Mannschaft des TVB weiterhin schwer, da auch der Gegner einen guten Tag erwischte. Im weiteren Verlauf fassten die Bittenfelder langsam wieder Fuß, standen gut in der Abwehr und belohnten sich dann mit schön herausgespielten Treffern. Die Gastgeber hielten zuerst gut dagegen, doch ihre Führung schmolz immer weiter und Dalio Uskok (55.) erzielte dann den Anschlusstreffer. Die Jungs vom TVB hatten daraufhin sogar mehrmals die Chance, ein Unentschieden zu erreichen, wenn nicht sogar die Führung zu übernehmen. Doch der TVB verpasste diese Gelegenheiten. Am Ende musste er sich mit 33:31 geschlagen geben.

TV Bittenfeld II: Bauer, Lehmann; Bacani, Uskok (3), Eckert (5) Mauch (10), Winger, Widmaier (4), Bischoff (3), Seiz (4/2), Lucas (1), Porges, Wissmann (1).

Frauen. TSV Rintheim - SV Hohenacker-Neustadt 22:24 (14:14). Im so wichtigen Auswärtsspiel beim TSV Rintheim haben die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt die Nerven behalten und feierten dank einer kampfstarken Schlussphase einen knappen 20:22-Auswärtssieg.

Das Spiel startete zunächst ausgeglichen. Die SV bekam jedoch in der Abwehr nie so richtig Zugriff auf die Rückraumspielerinnen des TSV Rintheim, wodurch diese immer wieder durch Schlagwürfe oder einfache Durchbrüche vorlegten. Sie schaffte zwar immer wieder den Ausgleich, ging aber nie in Führung. Immer wieder schlichen sich dann technische Fehler oder Unkonzentriertheiten in der Abwehr ein. So lag Hohenacker-Neustadt in der 21. Minute mit 9:12 in Rückstand, egalisierte diesen aber wieder zum 14:14 (27.). In der zweiten Halbzeit bekam die SV wieder mehr Zugriff in der Abwehr, jedoch stockte es nun weiter im Angriff.

Zu leichtfertig vergab man die hart erarbeiteten Ballgewinne. Bis zur ersten Führung, dem 18:19 durch Aylin Kindsvater, rannte die SV dem Rückstand hinterher. Doch durch einen großen Willen und Kampfgeist ergatterte man in der nun stabil stehenden Abwehr immer wieder die Bälle (20:22, 52.). Danach gestaltete sich ein hektisches Spiel, in dem die SV nochmals mehrere Ballverluste im Angriff selbst verschuldete, aber dafür wieder stark in der Abwehr verteidigte. Am Ende war es dann Ina Ortwein, die den glücklichen Schlusspunkt zum vielumjubelten 22:24 setzte.

So sammelte die SV endlich wieder zwei Punkte im Abstiegskampf, worauf nun nach der zweiwöchigen Spielpause aufgebaut werden muss.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler (beide Tor); Aurenz, Restivo (1), Bechtolff (3), Laible (3), Friese (3), Goller, A. Kindsvater (5), Maier, Stadler (2), Ortwein (7/3).