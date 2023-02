Handball-Oberliga: Deutlicher Sieg und Tabellenführung für TVB II

Beide Rems-Murr-Teams haben in der Handball-Oberliga am vergangenen Wochenende zwei Punkte geholt. Während es für die Handballer des VfL Waiblingen beim TSV Heiningen etwas knapper ausging, zogen die Bittenfelder zu Hause den TV Knielingen deutlich ab und führen die Tabelle an.

TSV Heiningen - VfL Waiblingen 33:36 (13:18). Der VfL Waiblingen musste am Samstag bei den formstarken Heiningern ran. Die Gastgeber, mit sechs Siegen am Stück, hatten zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt. Das machte die Sache für die Waiblinger nicht einfacher, da sie auch schon im Hinspiel den Kürzeren gezogen hatten.

Ein Kranker, drei Rückkehrer

Verzichten musste der VfL auf Sascha Laurenz, der krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte. Aber auch bei den Heiningern fehlte mit Felix Kohnle ein wichtiger Spieler. Erfreulich für die Waiblinger, dass mit Axel Steffens, Mark Leinhos und Luis Westner wieder drei wichtige Stützen mit an Bord waren, die alle eine wichtige Rolle im Laufe der Partie einnehmen sollten.

Umstellung in der Abwehr bereitet Schwierigkeiten

Die Waiblinger starteten sehr konzentriert in die Partie und setzten sich schnell ab. Von 3:4 (7.) setzten sich die Gäste innerhalb weiterer sieben Minuten auf 4:9 ab. Nach 18 Minuten stand es 7:14, was an diesem Abend der größte Abstand bleiben sollte. Mit der Umstellung ihrer Abwehrformation von 3-2-1 auf 6-0 kamen die Waiblinger erst überhaupt nicht zurecht. So ging es mit fünf Toren Vorsprung in die Halbzeit. Einzig die Flügelzange Nils Eilers und Mark Leinhos (mit acht Toren bester Torschütze) trafen in dieser Phase nahezu ausschließlich.

Die beiden Halbangreifer Evgeni Prasolov sowie Robin Stöhr (beide mit sechs Toren und noch einigen Vorlagen) überzeugten über die kompletten 60 Minuten.

Luis Westner sollte die Abwehr verstärken

Da die Heininger nun vermehrt aus dem Rückraum zum Torerfolg kamen, entschied sich der VfL mit Luis Westner für einen Abwehrspieler, der mit seinen schnellen Beinen und seiner klugen Zweikampfführung die Wege der Heininger Rückraumspieler einschränken sollte.

Angeführt vom wieder genesenen Axel Steffens, behielt der VfL den Vorsprung von fünf Toren bis zur 48. Minute. Durch zwei schnelle Tore der Heininger kamen diese in der 49. Minute zum ersten Mal auf drei Tore (26:29) heran. Jan Hellmann und Robin Stöhr waren in den beiden nächsten Angriffen erfolgreich, so dass der Abstand zumindest nicht kleiner wurde.

In der 55. Minute war der Anschluss der Hausherren hergestellt (31:32). Mit einem Doppelschlag von Mark Leinhos und Axel Steffens zogen die Waiblinger noch mal davon. Als Yannick Seeger dann beim Stand von 32:35 (58.) seine starke Leistung mit einem gehaltenen Siebenmeter krönte, war das Spiel entschieden und die Waiblinger feierten einen verdienten Auswärtssieg.

VfL Waiblingen: Leinhos (8), Prasolov (6), Stöhr (6), Eilers (4), Baumgarten (4), Steffens (4/3), Prasolov (2/1), Hellmann (1), Ader (1), Specic, Hellerich, Leukert, Westner, Seeger.

TV Bittenfeld II - TV Knielingen 48:24 (23:13). Im Duell gegen die Gäste aus Knielingen dominierten von Anfang an die Bittenfelder die Partie und schlugen den TV Knielingen am Ende deutlich mit 48:24 vor voller Gemeindehalle.

Noch angefressen von der Niederlage gegen Großsachsen, startete die Mannschaft vom TV Bittenfeld sehr engagiert in die Partie. Michael Seiz (1.) eröffnete die Partie und Joe Traub (1.) legte direkt nach. Doch nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr zeigten die Bittenfelder wieder von Beginn an ihre Stärken.

Erstes Tor nach vier Minuten

Erst nach vier Minuten gelang es den Gästen schließlich, den ersten Treffer zu erzielen. Im Gegenzug verschärften die Hausherren noch mal das Tempo. Innerhalb von zehn Minuten stellten sie von 2:1 (4.) auf 11:3 (14.). Auch wenn die Knielinger nun langsam Lösungen fanden, schafften sie es nicht, den Rückstand zu verkürzen. Denn auch die Bittenfelder ließen nicht locker. Immer wieder trafen Topscorer Michael Seiz, der sich zwölfmal in die Torschützenliste eintrug, oder Joe Traub, der mit sechs Treffern ebenfalls ein sehr gutes Spiel machte. Somit blieb der Abstand bis zur Halbzeit unverändert und beim Spielstand von 23:13 (30.) war dann erst mal Pause.

Bittenfeld baute Führung aus

Auch nach der Halbzeit ging es unverändert weiter. Bereits in den ersten fünf Minuten vergrößerten die Bittenfelder den Abstand weiter auf 29:14 (35.) und nahmen den Knielingern die letzten Hoffnungen. Trotzdem spielten auch die Gäste ihr Spiel konsequent weiter, kooperierten gut mit dem Kreisläufer und erzielten ihre Tore. Ohne nachzulassen, zogen aber auch die Bittenfelder ihr Spiel weiter auf und überzeugten vor allem im Angriff auf voller Linie.

Sowohl im Tempospiel als auch über kurze Kreuzungen oder Rückraumwürfe kamen die Bittenfelder zum Torerfolg. Der Abstand wurde immer größer und Fabian Lucas (48.) erzielte schon zwölf Minuten vor Ende den 40. Treffer für den TVB. Zum Schluss zeigte die Anzeigetafel schließlich einen Spielstand von 48:24 (60.) und die Hausherren sicherten sich die nächsten beiden Punkte. Somit bleiben sie nun erst mal weiterhin Spitzenreiter in der BWOL.

TV Bittenfeld II: Seiz (12/6), Traub (6), Lucas (5), Wissmann (4), Bischoff (4), Bacani (4), Mauch (3), Widmaier (3), Eckert (3), Eberle (2), Winger (1), Uskok (1), Sdunek, Porges, Lehmann.