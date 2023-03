Handball-Oberliga: Die Bundesliga-Reserve des TVB Stuttgart schwächelt

Die Erstliga-Reserve des TVB Stuttgart schwächelt im Rennen um den Aufstieg in die dritte Handball-Liga der Männer. Das 31:36 gegen den HC Neuenbürg ist die zweite Niederlage in Folge gewesen in der Baden-Württemberg-Oberliga. Ein starkes Spiel dagegen zeigte der Tabellenzweite VfL Waiblingen beim 41:22-Sieg in Steißlingen. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt verpassten beim 27:29 gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach II knapp die Überraschung.

Männer. TV Bittenfeld II – HC Neuenbürg 31:36 (16:19). Nach der Niederlage in Weinsberg haben sich die Bittenfelder auch zu Hause gegen den HC Neuenbürg mit 31:36 geschlagen geben müssen.

Beide Mannschaften starteten mit Vollgas in die Partie. Bis zum 6:6 (10.) war sie ausgeglichen, danach zog der TVB II die Zügel etwas an. In der Abwehr eroberte er mehrere Bälle in Folge und erzielte einfache Tore. Somit zogen die Bittenfelder auf 9:6 (13.) davon. Wie auch schon im Weinsberg-Spiel, so gelang es dem TVB II auch dieses Mal nicht, die Führung auszubauen. Die Neuenbürger kämpften sich zurück und glichen in der 24. Minute zum 14:14 aus.

Doch das war ihnen noch nicht genug. Während die Hausherren die Bälle erneut leichtfertig verloren oder am Torhüter der Gäste scheiterten, übernahmen diese die Führung. Zur Halbzeit befand sich der TVB mit 16:20 (30.) im Hintertreffen.

Auch nach der Halbzeit fand das Heimteam den roten Faden zunächst nicht. Erst nach einigen starken Abwehraktionen und Paraden von Torhüter Nick Lehmann näherte sich der TVB II langsam wieder an. Der Toptorschütze Luca Mauch traf gleich zweimal (21:23/42.). Im Anschluss indes vergaben die Bittenfelder wieder gute Chancen und ermöglichten dem Gegner einfache Tore übers Tempospiel. Innerhalb kürzester Zeit war der hart erkämpfte Abstand wieder auf 21:27 (46.) vergrößert. Spätestens jetzt bekam der TVB II seine Kontrahenten auch in der Abwehr nicht mehr zu fassen. Mauch verkürzte zwar auf 28:31 (54.), mehr war aber nicht drin. Beim Endstand von 31:35 ärgerte sich das Team über die eigenen Fehler.

In den nächsten beiden Wochen spielt der TV Bittenfeld II auswärts gegen Söflingen und Pforzheim, die nach den beiden Niederlagen in der Tabelle wieder vor den Bittenfeldern stehen. Das nächste Heimspiel findet am 15. April gegen den TSV Heiningen statt.

TV Bittenfeld II: Lehmann, Bauer; Mauch (11), Widmaier (6), Seiz (4), Bischoff (3), Uskok (3), Wissmann (2), Lucas (1), Bacani (1), Porges, Winger, Eckert, Traub.

Männer. TuS Steißlingen – VfL Waiblingen 22:41 (10:18). Es gibt Tage, da klappt einfach alles. Von der ersten bis zur 60. Minute zeigten die Waiblinger Tigers eine überragende Leistung bei ihrem Auswärtsspiel in Steißlingen. Der TuS, immerhin dreimal Sieger in seinen fünf jüngsten Spielen, war in der gesamten Spielzeit chancenlos. Der VfL diktierte überlegen das Geschehen, auf dem Spielfeld und auf der Tribüne. Das 1:0 der Gastgeber bedeutete die letzte Führung im Spiel. Sofort übernahmen die Gäste das Kommando und gingen mit 4:1 in Führung – bezeichnenderweise erzielt von vier unterschiedlichen Torschützen. Der große Trumpf von Trainer Tim Baumgart war die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams. Egal, wen Baumgart einwechselte, es kam nie zu einem Bruch oder gar Leistungsabfall. Alle 15 Spieler überzeugten auf ihren Positionen, alle Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, die Abwehr und Torhüter wirkten in sämtlichen Konstellationen äußerst souverän. Nach der ersten Viertelstunde führte der VfL bereits mit 12:4, vor allem Alexej Prasolov und Lukas Baumgarten bekam der TuS nicht in den Griff.

Steißlingen brachte nun im Angriff den siebten Feldspieler zum Einsatz und gestaltete mit dieser Maßnahme die restliche erste Halbzeit ausgeglichen. Mit der 18:10-Führung ging der VfL in die Pause.

Nach dem 19:12 legte der VfL so richtig los. Nach drei Siebenmetern vom sicheren Schützen Axel Steffens und einem Doppelschlag von Holger Mayer betrug die Führung beim 26:14 zum ersten Mal zwölf Tore. Leichtfüßig wurde Jan Hellerich am Kreis freigespielt. Auch die schnellen Außen Jan Hellmann und Niklas Leukert hatten Lust zum Torewerfen. Evgeni Prasolov erzielte den 40. Treffer, Hellerich mit der Schlusssirene den 41:22-Endstand.

Mit dem für den VfL Waiblingen historischen 19-Tore-Sieg in der BWOL sicherte er sich den zweiten Tabellenplatz. Doch immer noch sind es lange acht Spiele bis zum Saisonende.

Bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr) empfangen die Waiblinger den TSV Wolfschlugen.

VfL Waiblingen: Seeger Rica Kovac; Westner (2), Leinhos (1), Mayer (2), Ader (1), Stöhr (1), E. Prasolov (5), Laurenz (2), Leukert (4), Steffens (9/6), Baumgarten (3), Hellmann (3), Hellerich (5), A. Prasolov (3).

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt – SG Kappelwindeck/Steinbach II 27:29 (14:19). Die SV Hohenacker-Neustadt hat sich trotz einer starken kämpferischen Leistung nicht belohnt. Nach einem Sechs-Tore-Rückstand und einem zwischenzeitlichen Unentschieden musste sich die Heimmannschaft mit 27:29 geschlagen geben. Das Spiel startete ausgeglichen und umkämpft. Die SV unterbrach immer wieder die Angriffe der jungen und dynamischen SG II und erzielte selbst Tore aus dem Rückraum. So stand es nach acht Minuten 4:5. Danach kam jedoch ein Bruch in das Spiel der Heimmannschaft, die zu wenig Durchschlagskraft im Angriff hatte und sich technische Fehler erlaubte. Die Gäste zogen auf 10:5 davon (13.).

Nach zehn Minuten bekam Ina Ortwein die Rote Karte, wodurch der dünne Kader noch enger zusammenrücken musste. Zwar kämpfte sich die SV durch Ballgewinne vor allem dank der guten Olivia Restivo auf drei Tore heran, sie musste die Gäste aber immer wieder ziehen lassen. Hohenacker-Neustadt bekam zu keiner Phase die Fehlpässe, technischen Fehler und Fehlwürfe in den Griff. Mit dem 14:19-Rückstand ging's in die Pause.

Zwei umstrittene Zeitstrafen brachten die SV fünf Minuten vor Schluss in eine doppelte Unterzahl. Dank eines gehaltenen Siebenmeters von Julia Simmler und des erstmaligen Ausgleichs in Unterzahl durch Olivia Restivo stand es drei Minuten vor Schluss 27:27. Dann folgte aber wieder das übliche Bild: Die SV vergab die Chance auf die Führung und leistete sich Fehlpässe und technische Fehler, die der Gegner mit zwei Toren bestrafte, der beim 29:27 das Spielfeld als Sieger verließ.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler; Aurenz (2), Restivo (2), Müller (3), Bechtloff (1), Laible (1), Friese (5), A. Kindsvater (8/3), Maier, Stadler (3), Ortwein (2).