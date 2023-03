Handball-Oberliga: Gefährliche Gegner für den VfL Waiblingen und den TVB II

Die Männer des VfL Waiblingen sind in der Baden-Württemberg-Oberliga beim Abstiegskandidaten TuS Steißlingen zwar klar favorisiert. Sie müssen aber ebenso mit großem Widerstand rechnen wie der TV Bittenfeld II gegen den Tabellenzwölften HC Neuenbürg, der zuletzt aufhorchen ließ. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt erwarten die Drittliga-Reserve der SG Kappelwindeck/Steinbach.

Männer. TuS Steißlingen (16. Platz, 10:40 Punkte) – VfL Waiblingen (2. Platz, 37:13 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Mit dem Bus geht’s für den VfL am Samstag (Abfahrt 15.30 Uhr an der Rundsporthalle) in Richtung Bodensee zum TuS Steißlingen. Der holte in den vergangenen fünf Spielen 6:4 Punkte und arbeitete sich vom letzten auf den drittletzten Platz nach vorne. Zwei Auswärtssiege in Wolfschlugen und Weilstetten sowie das deutliche 38:30 gegen Altenheim zeigen deutlich, wie schwer die Aufgabe für die Waiblinger werden wird.

TV Bittenfeld II (4. Platz, 36:14 Punkte) – HC Neuenbürg (12. Platz, 25:25 Punkte/Samstag, 19.30 Uhr). Nach der bitteren Niederlage des TVB II in Weinsberg gastiert der HC Neuenbürg in der Gemeindehalle. Die Neuenbürger stehen momentan auf dem zwölften Tabellenplatz und haben am vergangenen Sonntag mit dem Auswärtssieg bei der TSG Söflingen bewiesen, dass auch sie nicht abzuschreiben sind. Die Bittenfelder müssen im Vergleich zum Spiel in Weinsberg also wieder eine Schippe drauflegen und vor allem in der Abwehr wieder aktiver agieren. Im Angriff sollte der TVB II sich weiterhin auf seine Stärken fokussieren und die Konzentration auf die Abschlüsse legen.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt (9. Platz, 16:22 Punkte) – SG Kappelwindeck/Steinbach II (5. Platz, 23:13 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Nachdem das vergangene Auswärtsspiel gegen die SG H2Ku Herrenberg II ausgefallen ist und die SV die Punkte gutgeschrieben bekam, steht nun das nächste Heimspiel gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach II an. Im Hinspiel geriet Hohenacker-Neustadt bei der 23:32-Niederlage komplett unter die Räder. Die Mannschaft der SG besticht vor allem durch ihr hohes Tempospiel sowie durch eine offensive und bewegliche 3:2:1-Abwehr. Außerdem stehen viele junge Spielerinnen im Kader, die unter anderem auch für die erste Mannschaft in der 3. Liga auflaufen.

Es wird also nicht einfach für die SV, etwas Zählbares aus diesem Spiel mitzunehmen. Dabei kann Hohenacker-Neustadt zwei Punkte dringend gebrauchen, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Abwehr und vor allem die Einstellung stehen am Sonntag an oberster Stelle, damit die SV das Spiel offen gestalten kann.

Die Personallage ist etwas angespannt: Valerie Goller, Denise Kindsvater und Nina Förster fallen verletzungsbedingt aus. Zudem ist der Einsatz von Nina Bechtloff und Yvonne Stadler verletzungs- sowie krankheitsbedingt fraglich.