Handball-Oberliga: Revanche der Rems-Murr-Teams

Alle drei Rems-Murr-Teams haben etwas gutzumachen. Alle drei verloren ihre Hinspiele in der Handball-Oberliga gegen die Mannschaften, auf die sie am Samstag treffen. Die Waiblinger trennten sich vom HC Neuenbürg mit nur einem Tor Unterschied. Die Bittenfelder wollen sich nun im Rückspiel gegen den TV Weilstetten durchsetzen und die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt unterlagen gegen den TV Möglingen 22:23.

Männer. VfL Waiblingen (1. Platz, 28:8 Punkte) - HC Neuenbürg (12. Platz, 18:18 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Am Samstag kommt es in der Rundsporthalle zum Duell gegen den HC Neuenbürg. Im zweiten Saisonspiel verloren die Waiblinger denkbar knapp und unglücklich mit 21:22 beim HC. Die mangelhafte Wurfquote war der Hauptgrund des damaligen Misserfolgs. Von daher hat der VfL Waiblingen noch etwas gutzumachen und will sich hoch motiviert vor seinem eigenen Publikum präsentieren.

Männer. TV Weilstetten (17. Platz, 6:30 Punkte) - TV Bittenfeld II (3. Platz, 26:10 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Bevor das Derby gegen den VfL Waiblingen ansteht, muss der TV Bittenfeld II an Weilstetten vorbei. In der vergangenen Woche scheiterte der TVB knapp an Plochingen (32:34), die Bittenfelder ziehen das Positive aus dem Spiel und ihre Fehler beim anstehenden Auswärtsspiel in Weilstetten ausmerzen. Das Hinspiel verlor die Bundesliga-Vertretung ebenfalls knapp mit 25:28.

Frauen. TV Möglingen (4. Platz, 17:11 Punkte) - SV Hohenacker-Neustadt (8. Platz, 12:16 Punkte/Samstag, 18.30 Uhr). Ein Sieg auf den letzten sechs Spielen ist zu wenig für die Handballerinen der SV Hohenacker-Neustadt. Ebenso die Tatsache, dass die SV im letzten Spiel gegen Heiningen nur rund 20 Minuten überzeugte. Es gilt nun nicht nur, die Fehler auszumerzen, die passieren, sondern nun muss die Mannschaft noch enger zusammenstehen und die Situation annehmen, damit man wieder Erfolgserlebnisse feiern kann und man das eigene Selbstvertrauen wiederfindet.