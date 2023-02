Handball-Oberliga: TVB II bleibt vorne, VfL Waiblingen in Lauerstellung

Nichts Neues gibt's in der Handball-Baden-Württemberg-Oberliga der Männer: Das Spitzen-Quintett hat sich am 23. Spieltag schadlos gehalten. Der TV Bittenfeld II verteidigte mit dem 34:30-Sieg bei der HSG Konstanz die Tabellenführung vor den punktgleichen Teams aus Pforzheim und Söflingen. Der VfL folgt nach dem schwer erkämpften 35:33 gegen den TSV Blaustein mit einem Punkt Rückstand auf Rang fünf.

VfL Waiblingen – TSV Blaustein 35:33 (17:16). Der VfL hat sich mit dem Sieg gegen den Drittliga-Absteiger TSV Blaustein in der Spitzengruppe festgesetzt. Das Team hat weiterhin einen Punkt Rückstand auf das Spitzentrio.

Es war ein Spiel mit ständigem Auf und Ab. Vier Angriffe, vier Tore: Perfekt starteten die Gäste ins Spiel. Waiblingen hielt voll dagegen, vor allem Robin Stöhr setzte sich immer wieder unaufhaltsam auf halbrechts durch und holte seinem Team die Führung zurück. Unter der Woche noch krank, setzte auch Axel Steffens einige schöne Akzente. Schon nach zwölf Minuten nahm der TSV seine erste Auszeit, eine Minute später erzielte Alexej Prasolov mit dem 11:7 die höchste Führung in den ersten 30 Minuten.

Auf das Hoch folgte das erste Tief des VfL: Sechs Tore gelangen Blaustein in Folge, auch eine Auszeit von Trainer Tim Baumgart beim 11:11 verhinderte den 6:0-Lauf der Gäste nicht. Erst in Minute 22 fand Waiblingen zurück ins Spiel. Mark Leinhos und Jan Hellerich beendeten die Torflaute, Niklas Leukert und erneut Hellerich trafen zum Ausgleich, ehe Sascha Laurenz mit einer großen Willensleistung mit dem Pausenpfiff das 17:16 erzielte.

Dramatische Schlussphase

Die ersten 18 Minuten des zweiten Durchgangs dominierte die Waiblinger Abwehr mit dem guten Yannick Seeger klar das Geschehen. Blaustein gelangen in dieser langen Zeit nur drei Tore, während der VfL peu à peu die Führung ausbaute. Nach Treffern von Jan Hellmann und Steffens führte der VfL elf Minuten vor dem Ende mit 27:19.

Kaum jemand in der Halle erahnte die dramatische Schlussphase. Wie aus dem Nichts trafen die Gäste mit jedem Wurf ins Waiblinger Tor. Binnen fünf Minuten schrumpfte die eigentlich beruhigende Acht-Tore-Führung beim 29:26 auf nur noch drei. Auch das 30:26 durch Baumgarten und das 31:28 von Hellmann brachten keine Ruhe ins Spiel, binnen weniger Sekunden egalisierte Blaustein jeden Waiblinger Treffer und nutzte sämtliche Fehlwürfe zum sofortigen Gegenstoß. Beim 32:31 waren die Gäste zweieinhalb Minuten vor dem Ende auf ein Tor herangekommen. Stöhr traf zum 33:31, wieder dauerte es keine fünf Sekunden bis zum 33:32. Vorentscheidend war nach dem 34:32 durch Baumgarten der missratene Versuch, das verwaiste Waiblinger Tor zu treffen. Dieses Mal war Yannick Seeger schneller. 50 Sekunden vor dem Ende nahm Baumgart seine letzte Auszeit, bei der Zwei-Tore-Führung und Ballbesitz sollte es das eigentlich gewesen sein. Doch nach einem weiteren technischen Fehler des VfL verkürzte der TSV auf 33:34, ehe Stöhr kurz vor dem Abpfiff mit dem 35:33 alle Zweifel beseitigte.

Am Sonntag geht es zum Tabellenachten SG H2Ku Herrenberg. Der VfL hofft, dass sich die Verletzten- und Krankenliste bis zum Wochenende weiter lichten wird.

VfL Waiblingen: Seeger, Lehmkühler, Westner, Leinhos (1), Wiedemann, Stöhr (9), Laurenz (3), Leukert (2), Steffens (5), Baumgarten (4), Hellmann (2), Hellerich (3), A. Prasolov (4/1), Specic, Eilers (2).

HSG Konstanz II – TV Bittenfeld II 30:34 (16:15). In einer sehr hektischen und wilden Partie haben die Bittenfelder am Ende überzeugt und sich mit 34:30 die nächsten beiden Punkte gesichert.

Der TVB II startete sehr gut. Nach drei Minuten traf Michael Seiz zum 4:0 (3.). Mit der frühen Führung schlichen sich aber auch einfache Fehler ins Spiel. Die Konstanzer, für die jeder Punkt zählt, um sich von den Abstiegsplätzen zu verabschieden, nutzten ihre Chance. Innerhalb der nächsten sieben Minuten stellten sie den Spielstand von 2:6 (6.) auf 9:8 (13.) – die Partie war wieder völlig offen. Auch wenn Maurice Widmaier (14.) die Führung zwischenzeitlich wieder auf drei Tore ausbaute, ließen sich die Konstanzer nun nicht mehr so einfach abschütteln und übernahmen nach weiteren einfachen Fehlern der Gäste beim 13:12 (20.) sogar die Kontrolle über das Spiel. Die Bittenfelder versuchten sich zurückzukämpfen, vergaben im Angriff aber weiterhin zu viele gute Chancen. Somit gingen sie mit dem 15:16-Rückstand in die Pause.

TV Bittenfeld II: Am Samstag steht ein Derby an

Zu Beginn der zweiten 30 Minuten fand der TVB II zurück zu alter Stärke. Topscorer Seiz (33.) erzielte den erneuten Führungstreffer, Joe Traub erhöhte wenig später auf 20:17 (34.). Die Abwehr der Gäste stand nun wieder deutlich kompakter und auch Nick Lehmann im Tor nahm der Heimmannschaft einige Bälle ab. Spätestens beim 25:20 (39.) aus Sicht des TVB II war das Spiel wieder unter Kontrolle. Die Fehlerzahl im Angriff war immer noch recht hoch, doch das Team eroberte sich die verlorenen Bälle in der Abwehr zurück.

Dennoch näherte sich Konstanz immer wieder an. Beim 24:27 (45.) war es wieder in Schlagdistanz. Aber die Bittenfelder brachten die Führung zum 34:30-Sieg über die Zeit.

Am Samstag (19.30 Uhr) steht in der Gemeindehalle das Derby gegen den TSB Schwäbisch Gmünd an.

TV Bittenfeld II: Lehmann, Eberle; Seiz (9/3), Mauch (8), Widmaier (8), Wissmann (2), Traub (2), Lucas (2), Bischoff (2), Bacani (1), Winger, Uskok, Stegemeyer, Porges, Eckert.