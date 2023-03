Handball-Oberliga: TVB II gelingt Siegtreffer gegen Gmünd mit der Schlusssirene

Mit einem spannenden Heimspiel und dem Sieg in allerletzter Sekunde verteidigt der TV Bittenfeld die Tabellenführung in der Handball-Oberliga. Auch die Waiblinger bleiben mit ihrem Auswärtssieg in Herrenberg vornedran. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt wollen die Niederlage gegen TuS Schutterwald als Lehrstunde für kommende Gegner nutzen.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt - TuS Schutterwald 27:31 (13:16)

Trotz gutem Spiel gab es für die SV Hohenacker-Neustadt keine Punkte: Lange hielt die SV gegen den Tabellenführer der TuS Schutterwald dagegen, doch aufgrund zweier Schwächephasen in beiden Halbzeiten gab sie sich knapp mit 27:31 geschlagen.

Die SV startete gut ins Spiel. Dank einer stabilen Abwehr und einer guten Julia Simmler im Tor unterbrachen die Gastgeberinnen die Angriffe der Gegnerinnen. Durch ein schnelles Spiel nach vorne gingen sie 20:0 in Führung. Danach kam aber auch Schutterwald besser ins Spiel und machte es der SV durch eine aggressive Deckung im Angriff zunehmend schwerer. Bis zur 18. Minute gestaltete sich so aber ein enges Spiel, in dem sich keine der Mannschaften entscheidend absetzte (7:8). Danach jedoch stockte es sehr im Angriff der SV Hohenacker-Neustadt, zu statisch waren die Abläufe, wodurch man einfache technische Fehler beging, die die Gegnerinnen eiskalt ausnutzten (7:11). Die SV holte den Rückstand in der ersten Halbzeit dann nicht mehr auf und zur Pause stand es 13:16.

Leistung nicht gehalten

Wieder war es die SV, die gut in die Halbzeit startete und direkt verkürzte (15:16). Doch kaum fünf Minuten später verlor sie im Angriff wieder zunehmend den Faden und ließ Schutterwald wieder ziehen; angeführt von Nadja Kaufmann und Selina Margull. Die SV gab sich nicht auf, kämpfte trotz des zwischenzeitlichen Rückstands von acht Toren um jeden Ball. Jedoch war die Angriffsleistung gegen die gut stehende Abwehr des TuS Schutterwald zu unvariabel und Torchancen wurden zu häufig vergeben. Auf diese Leistung gegen den individuell besseren Gegner will die SV aufbauen und Mut schöpfen für die anstehenden wichtigen Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler (beide Tor), Aurenz (4), Restivo, Müller, Bechtloff (2), Just (1), Friese (3), A. Kindsvater (6), Maier (2), Stadler (3/1), Ortwein (6/3).

Männer. TV Bittenfeld II - TSB Schwäbisch Gmünd 31:30 (17:13).

Nach dem schwer erkämpften Sieg am letzten Spieltag auswärts bei Konstanz II wollte der TVB mit einem Heimsieg gegen Schwäbisch Gmünd unbedingt nachlegen, um die Tabellenspitze zu verteidigen. So lag der Druck auf Bittenfelder Seite, die in diesem Spiel ohne die erkrankten Sören Winger und Fabian Lucas antreten mussten.

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Spiel mit hohem Tempo, aber auch mit Abschlussschwächen auf beiden Seiten. Den besseren Start erwischte Gmünd mit der 2:1-Führung nach drei Minuten, welche aber die letzte in diesem Spiel blieb. Nach und nach besann sich der TVB auf sein Spiel und seine Qualitäten und baute über Dalio Uskok zum 4:2 (4.) und 9:5 (12.) durch Maurice Widmaier den Vorsprung auf vier Tore aus. Doch auch Gmünd zeigte in der folgenden Phase, warum das Team von Coach Michael Stettner in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen steht. Vor allem über die Außen, Zimmermann und Bächle, kamen die Gmünder immer wieder zu einfachen Toren, da die TVB-Abwehr oft nicht konsequent im Deckungsverband agierte. Über 14:13 (23.) gelang es dem Tabellenführer, den Spielstand bis zur Pause auf 17:13 zu erhöhen.

Zehn Minuten vor Schluss stand alles auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TVB zunächst auf 20:15 (35.) und die sichere Führung in diesem Spiel. Doch die Gäste waren keinesfalls gewillt, den Hausherren den Sieg zu überlassen. Mit großem Kampfgeist und einem guten Daniel Mühleisen im Tor kam man Tor um Tor näher. In der 40. Spielminute war beim Stand von 21:20 das Spiel wieder völlig offen. Doch auch der TVB verließ sich wieder auf seine Stärken und legte mit dem 28:24 zehn Minuten vor Schluss den Grundstein für einen weiteren wichtigen Sieg. Leider schwanden auf Gastgeberseite zunehmend die Kräfte, was der TSB wieder zu nutzen wusste. Wolfgang Bächle netzte für Gmünd zum 30:30 ein. Die letzten Spielminuten waren nichts für schwache Nerven. So hatte Gmünd in der letzten Minute die Chance auf den Sieg. Ein abgefälschter Wurf Sekunden vor Schluss führte zu einem Eckball, den Michael Seiz geistesgegenwärtig zum Kempa durch den Kreis warf. Luca Eckert verwandelte diesen mit der Schlusssirene zum insgesamt verdienten Sieg.

TV Bittenfeld II: Bauer, Sdunek, Lehmann; Bacani, Traub, Uskok (4), Eckert (2), Eberle, Mauch (8), Widmaier (2), Bischoff (5), Seiz (3/2), Porges (3), Wissmann (4).

Männer. SG H2Ku Herrenberg – VfL Waiblingen 30:33 (15:16).

Eine bärenstarke Viertelstunde zu Beginn der zweiten Halbzeit reichte, um das schwere Auswärtsspiel in Herrenberg zu gewinnen. Ein sechsminütiger kollektiver Blackout machte das Geschehen zwar unnötig spannend, doch am Ende stand der 33:30-Auswärtssieg.

Zuerst ging dreimal die SG in Führung, ehe die Waiblinger das Spiel an sich rissen. Der sehr treffsichere Robin Stöhr setzte die ersten Akzente und sorgte mit Nils Eilers und Lukas Baumgarten für die 6:3-Führung. Axel Steffens leitete druckvoll und dynamisch das Spiel, doch der VfL hielt die Drei-Tore-Führung nicht. Zum einen verwarf der VfL zu viele klare Torchancen und agierte zum Zweiten in einigen Situationen viel zu hektisch.

Wilder Schlagabtausch zum Schluss

Über die gute Defensive inklusive eines nun stark haltenden Yannick Seeger bestimmte der VfL die Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit. Tor um Tor vergrößerte sich der Vorsprung. Nach einem Doppelschlag von Alexej Prasolov zum 23:17 nahm der Herrenberger Trainer bereits in Minute 41 seine dritte und letzte Auszeit. Doch Waiblingen blieb am Drücker und als der ansonsten sehr unglücklich werfende Mark Leinhos zum 27:19 traf, schien die Entscheidung in greifbarer Nähe. Doch es folgte ein sechsminütiger kollektiver Blackout. Die Gäste bekamen in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff mehr und im Angriff reihte sich Fehler an Fehler. So waren noch acht Minuten zu spielen, als Stöhr mit dem 28:26 die Flaute beendete. Es folgte nun ein wilder Schlagabtausch. Nachdem Herrenberg seinen letzten Angriff verworfen hatte, krönte Leukert seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 33:30-Endstand.

Der VfL verbleibt mit diesem Sieg im Spitzenquintett.

VfL Waiblingen: Seeger; Leinhos (1), Mayer, Stöhr (6), E. Prasolov (4), Laurenz (1), Leukert (6), Steffens (5/3), Baumgarten (5), Hellerich, A. Prasolov (4), Specic, Eilers (1).