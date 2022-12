Handball-Oberliga: VfL Waiblingen und TVB II gehen mit Sieg in Weihnachtspause

Aus den Vollen geschöpft, könnte man sagen, haben die Handball-Oberligisten VfL Waiblingen und TV Bittenfeld II. Beide Männermannschaften verabschiedeten sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause. Deutlich machte es der VfL beim TV Knielingen mit dem 37:29-Sieg, etwas knapper ging’s beim TVB II zu, der zu Hause 31:27 gegen TuS Altenheim gewann.

TV Knielingen – VfL Waiblingen 29:37 (10:21). Im Stile einer Spitzenmannschaft hat der VfL Waiblingen auch sein letztes Spiel im Jahr 2022 deutlich gewonnen. Wie schon in der Vorwoche gelang dem VfL ein fulminanter Start in die Begegnung. Sebastian Rica-Kovac entschärfte die ersten Würfe der Gastgeber inklusive eines Siebenmeters, im Angriff fand zwar zunächst nicht jeder Schuss ins Tor – und trotzdem führten die Remstäler nach den ersten sieben Minuten mit 5:0. Vor allem gegen die bärenstarken Alexej und Evgeni Prasolov wirkte die Knielinger Abwehr überfordert. Danach lieferte der TV Knielingen ein offenes Spiel und verkürzte bis zur 15. Minute auf 5:8.

Vier Treffer bringen Waiblingen nach vorn

Trotz einiger verschossener Siebenmeter zogen die Gäste wieder mit vier Treffern in Folge auf 12:5 davon. Knielingen probierte es nun mit dem siebten Feldspieler, verdoppelte dadurch sein Torekonto bis zur Halbzeit zwar auf zehn, kassierte in dieser Phase aber alleine vier Treffer ins verwaiste Gehäuse, eines davon durch Marco Kolotuschkin, der sein letztes Spiel für den VfL absolvierte. Die Waiblinger 21:10-Halbzeitführung spiegelte die Kräfteverhältnisse deutlich wider. Trainer Tim Baumgart gab dem kompletten Kader ausreichend Spielzeiten, ohne dass ein Leistungsabfall zu erkennen war.

Nach der Pause gestaltete der Gastgeber mit einer deutlich offensiveren Abwehrformation den Spielstand beim 22:28 etwas freundlicher. Doch diese kleine kritische Phase überwanden die Waiblinger mit den entsprechenden spielerischen Mitteln. Vor allem Mark Leinhos hatte nun große Lust am Torewerfen und der Vorsprung wuchs erneut auf mehr als zehn Tore an. Nach dem 35:23 ließ der VfL das erfolgreiche Jahr 2022 weihnachtlich ausklingen. Das finale 29:37 erzielte Robin Stöhr.

Am 7. Januar geht's weiter

Nur die kühnsten Optimisten hätten zum Saisonstart mit dem zweiten Tabellenplatz nach 15 Spieltagen und einem Punktestand von 23:7 gerechnet. Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es bereits am 7. Januar mit dem Heimspiel gegen die HSG Konstanz weiter, ehe am Sonntag darauf die Vorrunde mit dem Auswärtsspiel in Schwäbisch Gmünd abgeschlossen wird.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac (1); Kolotuschkin (3), Leinhos (8/3), Mayer (1), Ader, Stöhr (3), E. Prasolov (8), Laurenz (2), Leukert (4/2), Baumgarten, Hellmann (1), A. Prasolov (6), Specic.

TV Bittenfeld II – TuS Altenheim 31:27 (15:14). Auf Platz drei beendet der TV Bittenfeld II seine Oberligasaison zur Weihnachtspause. Einen kurzen Moment brauchten die Gastgeber, um ins Spiel zu finden. Ein kurzer Moment und nach drei Minuten waren die Gäste bereits 3:0 in Führung. Bis zur 15. Spielminute hinkte der TVB hinterher, erst dann schoss Yannick Wissmann den Ausgleich zum 6:6. Ab dem 7:7 durch Maurice Widmaier kamen die Bittenfelder besser ins Spiel. Doch Altenheim ließ sich nicht abschütteln, zog in der 24. Minute noch einmal gleichauf (11:11).

Mehr als drei Tore brachten die Bittenfelder nicht zwischen sich und den Gegner, der auf Rang 16 überwintert. Mit dem Siebenmetertreffer in der letzten Minute vor der Halbzeitpause kam Altenheim durch Philip Kugler noch einmal knapp ran (15:14). Auch nach Wiederanpfiff traten die Gäste selbstbewusst auf, ließen die Zweite des TVB nicht außer Reichweite ziehen. Marius Heitz glich mit seinem Tor zum 19:19 aus (39.). Das sollte der letzte Ausgleich sein, von da an blieben die Bittenfelder vorn und ließen dem Gegner kaum mehr eine Chance, noch einmal ernsthaft punktemäßig anzugreifen. Fünf Minuten vor Schluss schwächelte der TVB etwas, ließ TuS Altenheim gleich dreimal treffen, verwandelte aber im Angriff nichts. Erst Sören Winger startete wieder eine kleine Torserie mit dem 26:24 (52.), auf das zwei weitere Treffer von Maurice Widmaier folgten – zwei von insgesamt elf an diesem Abend. Aufpassen musste der TVB zwei Minuten vor Schluss, um die Partie beim Stand von 29:27 nicht mehr aus der Hand zu geben. Dalio Uskok und Nico Bacani sicherten mit ihren Toren den Sieg.

TV Bittenfeld II: Bauer, Lehmann; Wissmann (4), Bacani (1), J. Traub (2), Uskok (5), N. Traub, Eberle (1), Winger (2), Widmaier (11), Hoffmann, Sdunek, Seiz (5).