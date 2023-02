Handball-Oberliga: Wieder keine Punkte für die SV Neustadt-Hohenacker

Gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II mussten die Handballerinnen der SV Hohenacker-Neustadt ihre vierte Niederlage in Folge einstecken. Ihr Oberliga-Heimspiel verlor die SV trotz einer Leistungssteigerung mit 24:29.

Die SV kam gut ins Spiel und ging gleich durch einen gehaltenen Siebenmeter mit 2:0 in Führung. Die HSG Stuttgart/Metzingen II kam dann aber besser ins Spiel und glich in der fünften Minute zum 2:2 aus. Danach stockte es bei der SV wieder einmal vor allem im Angriff. Bis zur 19. Minute trafen die Gastgeberinnen lediglich noch einmal, während sie in der Abwehr zu passiv agierten. Statt das Spiel frühzeitig zu unterbinden, verteidigte die SV nicht aggressiv genug und ließ den Gegner sein Spiel spielen. So zog dieser über das 3:6 auf 4:11 davon. Danach fing sich die SV-Abwehr und verkürzte durch Ballgewinne und schnelles Spiel nach vorne den Rückstand auf 9:13 in der 28. Minute. Aufgrund unnötiger Fehler der SV zog die HSG zum Halbzeitstand von 9:16 davon.

SV kommt zu defensiv aus der Kabine

In die zweite Halbzeit startete die SV wieder zu passiv in der Abwehr. Zu oft verlor sie das eigene Eins-gegen-eins-Duell und die HSG konnte so auf 22:13 davonziehen. Diesen Rückstand verringerte die SV zunächst nicht. Immer wieder waren die starken Ida Petzold oder Sabrina Tröster zur Stelle, die man in diesem Spiel nie in den Griff bekam. Jedoch gab sich die SV dieses Mal nicht so einfach auf und kam bis auf 21:26 (54.) heran. So musste sich das Team aus Neustadt-Hohenacker am Ende mit 24:29 geschlagen geben.

Die Konstanz fehlt

Die SV schafft es zurzeit einfach nicht, zwei konstant gute Halbzeiten zu spielen, was der Mannschaft immer wieder zum Verhängnis wird. Gegen den nächsten Gegner, den TSV Rintheim, müssen im direkten Abstiegsduell nun zwei Punkte her, sonst wird die Ausgangslage für die SV immer schlechter.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler (beide Tor); Aurenz (1), Restivo (2), Müller, Bechtloff (7), Laible, Friese (2), Goller (3), A. Kindsvater (5), Maier, Stadler, Ortwein (4/3).