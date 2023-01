Handball-WM 2023: Deutschland in der Hauptrunde - hier laufen die Spiele im TV

Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft hat es bei der Weltmeisterschaft in die Hauptrunde geschafft. Fans dürfen sich also auf mindestens drei weitere WM-Spiele des DHB-Teams freuen. Das erste steht bereits am Donnerstag (19.01.) an. Wer sind die Gegner in der Hauptrunde? Welche TV-Sender übertragen die Partien? Und wie geht es nach der Hauptrunde weiter?

Spielplan: Wann und gegen wen spielt Deutschland in der Hauptrunde?

Das DHB-Team spielt in der Hauptrunde in Kattowitz. Auf der Platte in Polen fuhr das Team um Bundestrainer Alfred Gislason in der Vorrunde bereits drei Siege ein. Nun steht also die zweite Phase des WM-Turniers an - und das sind die Gegner:

Donnerstag, 19. Januar um 18 Uhr: Deutschland - Argentinien

Samstag, 21. Januar um 20.30 Uhr: Niederlande - Deutschland

Montag, 23. Januar um 20.30 Uhr: Deutschland - Norwegen

Übertragung im TV und Livestream: Hier laufen die WM-Spiele des DHB-Teams

Die Übertragungsrechte für die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung haben sich auch in diesem Jahr die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gesichert. Sehen kann man die Partien jeweils im TV oder im Livestream.

In der ARD wird das Hauptrundenspiel gegen Argentinien und das gegen Norwegen gezeigt. Die Partie gegen Niederlande wird im ZDF übertragen.

Hauptrunde vorbei - und dann?

In der Hauptrunde der Handball-WM 2023 gibt es vier Gruppen mit jeweils sechs Teams. Die besten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

Sind nach der Hauptrunde Teams einer Gruppe punktgleich, wird nach folgenden Kriterien entschieden:

Punkte aus der Partie der punktgleichen Teams Tordifferenz aus der Partie der punktgleichen Teams eigene Tore in der Partie der punktgleichen Teams Tordifferenz aus allen Gruppenspielen eigene Tore aus allen Gruppenspielen

Sollten die Mannschaften dann noch immer punktgleich sein, entscheidet das Los über den Einzug ins Viertelfinale. Das ist für Mittwoch, 25. Januar, angesetzt. Mit jeweils zwei Tagen Abstand folgen das Halbfinale und das Finale.

Bei Unentschieden Verlängerung möglich

Im Gegensatz zu Vor- und Hauptrunde kann es in der K.o.-Phase zu Verlängerung kommen. Nämlich dann, wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht. Verlängerung bedeutet beim Handball: zweimal fünf Minuten obendrauf. Steht es auch dann noch unentschieden, gibt es eine weitere Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Konnte dann noch immer keine Mannschaft das Spiel für sich entscheiden, gibt es Siebenmeter-Werfen.