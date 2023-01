Handball-WM 2023 startet am Mittwoch: Was Sie zum Turnier wissen müssen

Am Mittwoch, den 11. Januar beginnt die Handball Weltmeisterschaft. Ausrichter des Turniers sind Schweden und Polen. Deutschland steigt am 13. Januar ins Turnier ein. Wie läuft das Turnier ab? In welcher Gruppe spielt Deutschland? Und wer überträgt die Partien?

Übertragung: Wo kann man die Spiele des DHB bei der Handball-WM sehen?

ARD und ZDF haben sich die Rechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung gesichert. Die Partien werden jeweils im TV sowie im Livestream zu sehen sein.

Eurosport hat sich außerdem die Rechte auf bis zu 15 Spiele gesichert. Der Sport-Sender zeigt Spiele ohne deutsche Beteiligung, darunter auch die beiden Halbfinals und das Finale, sollte Deutschland diese Partien nicht erreichen.

Wann spielt Deutschland? Spieltermine der Gruppe E

An der Handball-WM 2023 nehmen 32 Teams teil. Es gibt acht Gruppen zu je vier Teams in der Vorrunde. In der Vorrunde bestreitet die deutsche Handballnationalmannschaft drei Partien in der Gruppe E:

Freitag, 13. Januar um 18 Uhr: Deutschland - Katar (ZDF)

Sonntag, 15. Januar um 18 Uhr: Deutschland - Serbien (ARD)

Dienstag, 17. Januar 18 Uhr: Algerien - Deutschland (ZDF)

Kommt das DHB-Team eine Runde weiter, sind das die Termine in der Hauptrunde:

Donnerstag, 19. Januar

Samstag, 21. Januar

Montag, 23. Januar

Mögliche Anwurfzeiten der Partien sind 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr.

Vorrunde und Hauptrunde: So läuft die Gruppenphase der Handball-WM ab

Aus den Vierergruppen erreichen die jeweils drei besten Mannschaften die Hauptrunde. Punkte, die in der Vorrunde gegen ebenfalls qualifizierte Mannschaften erzielt wurden, werden in die Hauptrunde mitgenommen.

In der Hauptrunde gibt es dann vier Gruppen mit sechs Teams. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale.

Was sind die Kriterien bei Punktgleichheit?

Sind nach der Vor- oder Hauptrunde Teams einer Gruppe punktgleich, wird nach den folgenden Kriterien entschieden.

Punkte aus der Partie der punktgleichen Teams Tordifferenz aus der Partie der punktgleichen Teams eigene Tore in der Partie der punktgleichen Teams Tordifferenz aus allen Gruppenspielen eigene Tore aus allen Gruppenspielen

Sind die Mannschaften dann noch immer punktgleich, entscheidet das Los.

K.o.-Phase: Das sind die Termine

Viertelfinale: Mittwoch, 25. Januar

Halbfinale: Freitag, 27. Januar

Finale: Sonntag, 29. Januar

Steht es in der K.o.-Phase nach der regulären Spielzeit unentschieden, gibt es eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Steht es danach erneut unentschieden, gibt es eine weitere Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Ist die Partie dann noch immer nicht entschieden, kommt es zum Siebenmeter-Werfen.