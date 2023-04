Handballer des VfL Waiblingen haben jetzt einen Punkt Vorsprung auf Verfolger

Für die Handballer des VfL Waiblingen hat sich die Ausgangsposition im Rennen um den Aufstieg von der BW-Oberliga in die 3. Liga leicht verbessert: Das Team erledigte mit dem Sieg gegen das Schlusslicht Weilstetten seine Hausaufgaben und profitierte von einem Punktverlust der Konkurrenz. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt gaben in Nürtingen einen Vier-Tore-Vorsprung aus der Hand und unterlagen knapp.

Männer. VfL Waiblingen – TV Weilstetten 41:35 (21:15). Gewinnt der Zweite gegen den Letzten, darf von einem Pflichtsieg gesprochen werden. Trotzdem war der VfL gewarnt, den TV Weilstetten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So hatten die Gäste sich gegen das Spitzenteam Plochingen durchgesetzt, der Mitfavorit Söflingen hatte sich den Sieg erst in der Schlussphase gesichert. Insofern war der VfL-Trainer Tim Baumgart mit dem 41:35-Sieg durchaus zufrieden, auch wenn es sicherlich nicht das perfekte Spiel war.

Krankheitsbedingt musste der VfL auf Lukas Baumgarten, Alexej Prasolov und Jan Hellmann verzichten. Die schnelle 4:1-Führung sorgte für etwas Sicherheit. Danach hielt der TV ordentlich mit, verkürzte den Abstand immer wieder auf zwei Tore. Waiblingen spielte hervorragend über den Kreis und der achtfache Torschütze Jan Hellerich erwischte einen Sahnetag. Auch aus dem Rückraum wirkten die Gastgeber stets torgefährlich. Evgeni Prasolov, Axel Steffens und Robin Stöhr stellten die Gästeabwehr vor nicht lösbare Aufgaben. Bis zum 15:13 blieb der TV auf Schlagdistanz, dann sorgten Niklas Leukert, Steffens und Mark Leinhos für die erste Fünf-Tore-Führung. Konzentriert spielte der VfL die letzten Minuten der ersten Hälfte zu Ende und ging mit der deutlichen und verdienten 21:15-Führung in die Pause.

Die zweiten 30 Minuten wurden zu einem offenen Schlagabtausch. Im Angriff fanden die Waiblinger weiterhin die richtigen Lösungen, wirkten jedoch in der Abwehrarbeit etwas zu fahrig. So waren die 20 Gästetreffer in der zweiten Hälfte doch etwas des Guten zu viel. Wirklich eng wurde es jedoch nie. Nach Nils Eilers 24:17 verkürzte Weilstetten auf 20:24, beim 27:24 betrug der Waiblinger Vorsprung nur noch drei Tore. Doch dann machte der VfL wieder ernst. Vor allem Sascha Laurenz traf nun nach Belieben, aber auch Hellerich und Leinhos beteiligten sich an der Jagd auf die 40-Tore-Marke. Den 40. Treffer im längst entschiedenen Spiel erzielte Nils Eilers, ehe Lukas Ader zum finalen 41:35-Sieg einnetzte.

Durch das Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Söflingen und Pforzheim hat der VfL als Tabellenzweiter nun jeweils einen Punkt Vorsprung auf die beiden Verfolger Plochingen und Söflingen. Pforzheim bleibt Tabellenführer, der Vorsprung des Ligaprimus schrumpfte auf zwei Punkte. Mittendrin im Aufstiegskampf dieser drei Drittligaabsteiger befindet sich der Aufsteiger aus Waiblingen.

Am kommenden Samstag (20 Uhr) erwartet der VfL am fünftletzten Spieltag den Verfolger TSG Söflingen.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Westner (1), Leinhos (5), Ader (1), Stöhr (4), E. Prasolov (6), Laurenz (4), Leukert (3), Steffens (6/1), Hellerich (8), Specic, Eilers (3).

Männer. TV Bittenfeld – TSV Heiningen 37:31 (20:15). Nach vier Niederlagen in Folge brachten die Bittenfelder endlich wieder ihre Qualität aufs Parkett und besiegten den TSV Heiningen zu Hause mit 37:31.

Gut erholt über die freien Ostertage starteten die Bittenfelder ins Spiel. Yannick Wissmann eröffnete die Partie mit dem 1:0 (1.). Die Heininger gaben jedoch von der ersten Minute an Gegendruck und zeigten, warum sie in den jüngsten Spielen ordentlich Punkte gesammelt hatten. Obwohl die Abwehr des TVB II die Gäste immer wieder ins Zeitspiel zwang, kamen diese vor allem über Andreas Schaaf oder Simon Dürner trotzdem zum Torerfolg. Im Angriff der Bittenfelder überzeugten der siebenfache Torschütze Luca Mauch und Maurice Widmaier (fünf Tore). Erst in der 25. Minuten gelang es den Bittenfeldern, beim 16:14 mit zwei Toren in Führung zu gehen. Bis zur Halbzeit bauten sie diesen Vorsprung zum 20:16 aus.

Der Start in die zweiten 30 Minuten verlief wie auch schon in den vergangenen Spielen holprig. Die Heininger verkürzten innerhalb der ersten vier Minuten auf 19:20 (34.) und setzten die Heimmannschaft wieder ordentlich unter Druck. Doch auch die Bittenfelder zeigten, was sie aus ihren jüngsten Niederlagen gelernt haben, und gaben die Führung nicht aus der Hand. Alexander Bischoff traf zum 21:19 (34.), Nico Bacani (35.) legte direkt noch einen Treffer nach. Auch in der Abwehr stand der TVB II nun kompakter. Immer wieder drängte er die Gäste zu schlechten Würfen und auch Torhüter Fabian Bauer wurde immer mehr zum Faktor. Somit vergrößerten die Bittenfelder ihren Abstand stetig auf 27:22 (42.) und zwangen die Heininger zur Auszeit. Das Spiel war aber noch lange nicht gewonnen. Die Gäste kämpften bis zum Schluss und waren spätestens beim 27:25 (46.) wieder in Schlagdistanz. Dennoch überzeugten die Bittenfelder, bauten den Abstand bis zum Abpfiff geduldig auf 37:31 (60.) aus und durften nach langer Durststrecke endlich wieder feiern.

TV Bittenfeld II: Lehmann, Bauer; Mauch (7), Seiz (6/3), Widmaier (5), Uskok (5), Wissmann (3), Bacani (3), Lucas (2), Bischoff (2), Eckert (2), Eberle (1), Traub (1), Winger.

Frauen. TG Nürtingen II – SV Hohenacker-Neustadt 22:21 (9:11). Nach einem engen und umkämpften Spiel mit vielen Höhen und Tiefen gab die SV Hohenacker-Neustadt einen Vier-Tore-Vorsprung aus der Hand und musste sich knapp mit 21:22 geschlagen geben.

Das Spiel startete nicht gut für die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt. Eine schwache Chancenauswertung und technische Fehler im Angriff führten dazu, dass die SV früh in Rückstand geriet. Zwar stand die Abwehr wieder stabil und aggressiv und zwang die Heimmannschaft immer wieder ins Zeitspiel. Jedoch fehlte dann die letzte Konsequenz und die TG Nürtingen II fand doch noch zum Abschluss. So stand es nach zehn Minuten 5:1.

Nach einer notwendigen Auszeit der SV fand sie zwar im Angriff immer noch nicht die zwingenden Lösungen, stand aber in der Abwehr konsequenter. Dadurch hatten die Gäste immer wieder Ballgewinne und ließen bis zum Ende der ersten 30 Minuten nur noch vier weitere Gegentreffer zu. Nach einer Auszeit der Heimmannschaft in der 19. Minute beim Stand von 7:3 startete die Aufholjagd der SV. Immer wieder fand Anna Aurenz die Lücken in der gegnerischen Abwehr und sorgte so für Platz für ihre Mitspielerinnen. In der 28. Minute gingen die Gäste das erste Mal durch Anna Aurenz in Führung, Aylin Kindsvater und Ina Ortwein erhöhten zum Halbzeitstand von 11:9 aus Sicht der SV.

In den zweiten 30 Minuten fand Hohenacker-Neustadt sofort wieder in den Rhythmus und erhöhte zum 13:9. Vor allem das Überzahlspiel wurde in dieser Phase sehr gut ausgespielt. Lara Friese holte entweder einen Siebenmeter heraus oder verwandelte selbst. Bis zur 43. hielt die SV beim 19:15 den Vier-Tore-Vorsprung. Danach kam jedoch ein unerklärlicher Bruch ins Spiel der SV. Viel zu hektisch agierte sie nach Ballgewinnen. Im Angriff fand sie nicht mehr die Lücken und verfiel wieder in das Muster aus der Anfangsphase des Spiels mit schwachen Abschlüssen und technischen Fehlern.

Die TG Nürtingen II setzte nun die siebte Feldspielerin ein, wodurch die SV nicht mehr in ihrer gewohnten offensiveren Abwehr agieren konnte. Zu passiv war sie und musste zahlreiche Rückraumtore hinnehmen. So ging die Heimmannschaft in der 56. Minute erstmals wieder in Führung und erhöhte danach direkt zum 22:20 (58.). Zwar verkürzte die SV durch großen Kampf 30 Sekunden vor Schluss zum 21:22 durch Torhüterin Julia Simmler. Einen letzten Ballgewinn kurz vor Schluss brachten die Gäste jedoch nicht mehr im gegnerischen Tor unter und mussten sich unglücklich mit 21:22 geschlagen geben.

So geht es nun nach einem spielfreien Wochenende im letzten Saisonspiel zum direkten Konkurrenten aus Heidelsheim, wo die SV die turbulente Saison erfolgreich abschließen möchte.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler (1), Ege; Aurenz (3), Restivo, Müller (2), Bechtloff (1), Laible, Friese (3), Goller (1), A. Kindsvater (5/1), Maier, Stadler (1), Ortwein (4/2).