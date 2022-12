Handballer des VfL Waiblingen: Kurzes Vergnügen an der Tabellenspitze

Für die Handballer aus dem Rems-Murr-Kreis war dies kein allzu erfolgreicher Spieltag in der Baden-Württemberg-Oberliga. Während die Männer des TV Bittenfeld II zu Hause mit sechs Toren Unterschied gegen Blaustein verloren, schaffte es der VfL Waiblingen in Söflingen nicht über ein Unentschieden (36:36) hinaus. Einmal geschwächelt, hieß es deshalb „Tschüss Tabellenführung“. Keinen Erfolg hatten die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt auswärts: Sie verloren bei der HSG Stuttgart/Metzingen ihr drittes Spiel in Folge.

Männer. TV Bittenfeld II - TSV Blaustein 31:37 (16:18). Der TV Bittenfeld II, der nach der Niederlage gegen Heiningen am vergangenen Wochenende sehr motiviert war, zu Hause die nächsten Punkte einzufahren, schaffte das zu Hause gegen den TSV Blaustein nicht und verlor 31:37. Die Bittenfelder starteten ordentlich in die Partie. Michael Seiz (1.) eröffnete das Spiel, nach gewonnenem Ball in der Abwehr. Bis zum 10:10 (16.) erfolgte nun ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Während auf Seiten des TVB vor allem Dalio Uskok im Angriff überzeugte, traf bei den Gästen Topscorer Maximilian Kehlenbach. In einer kurzen Phase der Unkonzentriertheit, in der die Bittenfelder mehrere Ballverluste und Fehlwürfe hinnahmen, kam ein Bruch ins Spiel der Heimmannschaft. Die drittligaerfahrenen Gegner nutzten dies aus und setzten sich auf 12:10 (19.) ab. Auch eine Auszeit von Trainer Ebermann half erst mal nicht, wieder ins Spiel zu finden. Kurz vor der Halbzeit gelang es den Hausherren zwar, noch auf 16:18 (29.) zu verkürzen, mehr aber auch nicht.

Zu einfach die Tore kassiert

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Der TVB stellte nach Wiederanpfiff und Treffer von Fabian Lucas (30.) den Anschluss wieder her. Wie aber auch vor der Pause hatte der TVB in der Abwehr große Probleme, Zweikämpfe zu gewinnen, und kassierte sehr leichte Gegentore. Dazu kamen Ballverluste und Fehlwürfe im Angriff. Den Anschluss verloren die Hausherren bereits nach drei Minuten, beim Spielstand von 17:21 (33.). Die Bittenfelder kämpften sich auf 19:21 (36.) heran, ließen die Blausteiner aber wieder wegziehen. Der TVB schaffte es nicht, das Spiel zu drehen, die Blausteiner spielten ihre Führung konsequent bis zum Schluss aus.

TV Bittenfeld II: Uskok (7), Widmaier (7), Bacani (4), Bischoff (4), Seiz (3), Wissmann (1), Winger (1), Eberle (1), Hoffmann, Traub, Lehmann, Bauer.

Männer. TSG Söflingen - VfL Waiblingen 36:36 (18:14). Der VfL Waiblingen belohnte seine Aufholjagd mit Punktgewinn und spielte bei der TSG Söflingen 36:36. Die erste Viertelstunde verlief komplett ausgeglichen. Die Führung wechselte ständig, kein Team ging mit mehr als einem Treffer in Führung. Axel Steffens traf in dieser Phase dreimal, verlor aber nach zwei verworfenen Siebenmetern etwas den Faden. Das 8:8 von Lukas Baumgarten sollte für lange Zeit der letzte Ausgleich sein. Während die Gastgeber nun so richtig ins Rollen kamen, schien beim VfL die Luft auszugehen. Schludrige Abschlüsse und einige technische Fehler hatten acht torlose Minuten zur Folge und dementsprechend einen 8:12-Rückstand. Bis zur Söflinger 18:14-Halbzeitführung tat sich nicht mehr viel.

Acht Tore Rückstand

Keine sieben Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt und Trainer Tim Baumgart musste seine zweite Auszeit nehmen. Acht Tore lag sein Team inzwischen in Rückstand. Bis zur 40. Minute hatte die TSG bereits neunmal nach der Pause getroffen und die Führung auf ein komfortables 27:18 ausgebaut. Zunächst wirkte Waiblingen nur im Angriff wie ausgewechselt. Robin Stöhr machte auf halbrechts Druck, erzielte nicht nur wichtige Treffer, sondern setzte auch seinen Rechtsaußen Mark Leinhos in Szene und sorgte auch noch für Strafzeiten bei der TSG. So stand es nach 50 Minuten nur noch 33:27. Nun stand die Waiblinger Defensive, und auch Sebastian Rica-Kovac gelangen wichtige Paraden. Durch drei Treffer von Leinhos stand es 33:31. Fünf Minuten vor Spielende gelang Nils Eilers das 33:34, noch behielt Söflingen die Ruhe. Kreisläufer Maximilian Keil nutzte den Raum der nun immer offensiver werdenden VfL-Abwehr und erzielte zwei Treffer zum 36:33. Stöhr traf zum 34:36 und Steffens mit viel Wucht zum 35:36. Eilers traf durch einen Konter zum 36:36-Ausgleich. Und auch der letzte Angriff blieb in der kämpfenden Waiblinger Abwehr hängen. Sascha Laurenz fehlten nur wenige Meter zum Siegestreffer, er konnte gerade noch durch ein Foul gestoppt werden. Den finalen Freiwurf aus 15 Metern Entfernung brachte Steffens zwar über sechs Handpaare aufs Tor, letztendlich jedoch aus dieser Entfernung zu zentral für den Torhüter.

Am Samstag treten die Waiblinger das letzte Mal in diesem Jahr zu Hause an, gegen den Drittliga-Absteiger, die TVG Großsachsen.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Kolotuschkin (2), Leinhos (10/4), Ader, Stöhr (8), E. Prasolov (3), Laurenz (1), Leukert, Steffens (5/1), Baumgarten (3), Hellmann, A. Prasolov, Eilers (4).

Frauen. HSG Stuttgart/Metzingen - SV Hohenacker-Neustadt 29:22 (15:13). Die Frauen der SV Hohenacker Neustadt stehen mit ihrer 22:29-Niederlage bei der HSG Stuttgart/Metzingen nun auf Rang acht der Oberliga-Tabelle. Die Gastgeberinnen spielten munter auf, starteten mit einer Serie von fünf Toren in die Partie. Erst eine Auszeit weckte die SV auf, und Denise-Marie Kindsvater sorgte in der achten Spielminute für den ersten Treffer der Gäste. Kurz darauf begann die SV Hohenacker-Neustadt, sich ranzukämpfen, nach 20 Minuten fehlte gerade einmal ein Tor (7:8). Bis zur Halbzeitpause blieb die SV dran, ließ die HSG nicht weiter davonziehen, schaffte es aber auch nicht, auszugleichen. Hoffnung schürte der Siebenmeter von Ina Ortwein, die auf 13:14 verkürzte. Zur Halbzeit stand es aber 15:13.

Kurz nach Wiederanpfiff kamen die Stuttgarterinnen erst so richtig ins Spiel und legten erneut eine Torserie hin. Nach 39 Spielminuten war die HSG auf 21:15 davongezogen. Ein Abstand, dem die SV bis zum Schluss hinterherlief und den sie nicht wirklich verkleinern konnte. Zwar sorgte die SV bei einem Tor für die HSG schnell für den Gegentreffer, doch reichte diese Leistung am Ende nicht aus. Für die SV Hohenacker-Neustadt war dies die dritte Niederlage in Folge.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler; Kindsvater (6/1), Aurenz (1), Restivo, Müller, Bechtloff (7), Laible (1), Friese (2), Goller (1), Maier, Stadler, Ortwein (4/4).