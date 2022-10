Handballer des VfL Waiblingen spielen sich gegen Herrenberg in einen Rausch

Einen Glanztag haben die Baden-Württemberg-Oberliga-Handballer des VfL Waiblingen erwischt beim spektakulären 39:30-Sieg (20:12) gegen die SG H2Ku Herrenberg. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt mussten sich beim Tabellenführer Schutterwald klar geschlagen geben.

Männer. VfL Waiblingen – SG H2Ku Herrenberg 39:30 (20:12). Einen in dieser Höhe nicht für möglich gehaltenen 39:30-Sieg feierte der VfL gegen das Spitzenteam aus Herrenberg. Bereits gegen Ende der ersten Halbzeit, als der VfL sich in einen Rausch spielte, bedeutete dies quasi die Vorentscheidung. Axel Steffens und Niklas Leukert sorgten für das schnelle 2:0. Steffens merkte man seine Verletzung nicht mehr an, er überzeugte vor allem als sicherer Siebenmetervollstrecker. Der junge Niklas Leukert bestach durch eine überragende Leistung auf Linksaußen, war sicher und variantenreich im Abschluss, pfeilschnell und auch in der Abwehr nahezu fehlerlos.

In der Anfangsphase pendelte der Waiblinger Vorsprung stets zwischen einem Tor und zwei Toren, denn auch die starken Gäste erzielten nun ihre Treffer im Minutentakt. So stand es nach zehn Minuten 8:7. Leukert erhöhte mit einem Doppelschlag auf 10:7 und die Waiblinger Abwehr bekam nun mehr Zugriff, zumal Yannick Seeger im Tor mit einer tollen Leistung die Herrenberger Schützen verzweifeln ließ.

Dann wurde es turbulent. Einer umstrittenen Zeitstrafe gegen Steffens folgte die nach Ansicht des VfL fragwürdige Disqualifikation gegen Lukas Baumgarten. Die SG scheiterte bereits zum zweiten Mal per Siebenmeter und dem VfL gelang in doppelter Unterzahl das 11:8 durch Evgeni Prasolov. Der siebenfache Torschütze zeigte wie schon im Heimspiel gegen den TVB, welch Torgefahr in ihm steckt. Bis zum 11:10 blieben die Gäste in Sichtweite. Dann folgte der nächste 3:0-Lauf durch Luis Westner und erneut zweimal Leukert. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gehörten dem VfL: Den 5:0-Lauf finalisierte Leukert mit einem Kempatreffer zum 20:12-Halbzeitstand.

Alle Versuche der Gäste, den Rückstand in der zweiten Halbzeit zu verkürzen, wurden vom VfL souverän abgewehrt. Beim 24:14 betrug die Führung zum ersten Mal zehn Tore. Danach gab es einen weiteren Schockmoment für das Team von Trainer Tim Baumgart: Der wieder einmal nicht aufzuhaltende Robin Stöhr erzielte das 25:15, landete dabei unglücklich und musste das restliche Spiel liegend hinter dem Tor verbringen. Doch auch diesen Schock meisterte der VfL souverän. Bis zum 29:20 beherrschten die Gastgeber über ihre souveräne Abwehr das Geschehen, die letzten zehn Minuten ähnelten der Anfangsphase und es wurde noch einmal so richtig torreich. Beim VfL setzten dabei vor allem Nils Eilers und Sascha Laurenz mit je drei Treffern die Akzente.

Am Ende stand der auch in dieser Höhe verdiente 39:30-Sieg – und der VfL hat somit mit 6:6 Punkten einmal mehr seine Oberligatauglichkeit bewiesen.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Westner (3), Kolotuschkin, Leinhos (1), Ader (1), Stöhr (5), Specic, E. Prasolov (7), Laurenz (3), Leukert (8), Steffens (7/5), Baumgarten, Hellmann (1), A. Prasolov, Eilers (3).

Frauen. TuS Schutterwald – SV Hohenacker-Neustadt 30:21 (14:11). Die SV Hohenacker-Neustadt hat sich dem Tabellenführer aufgrund der schwachen zweiten Halbzeit klar geschlagen geben müssen. Die SV startete gut. Die Abwehr war aggressiv, verteidigte mit Leidenschaft. Die Gäste gingen gleich durch einen Treffer von Denise Kindsvater in Führung. Durch Ballgewinne der gut stehenden Abwehr hätten sie bereits höher in Führung gehen müssen, vergaben aber klare Torchancen. So stand es bis zur ersten Auszeit des TuS 4:3 für die Heimmannschaft (10.).

Es gestaltete sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Abwehrreihen mit Torhüterinnen standen gut. Aber auch beide Angriffsreihen zeigten gut ausgespielte Spielzüge, die unter anderem Nina Bechtloff treffsicher für die Gäste verwandelte, wodurch sich bis zur 24. Minute keine Mannschaft absetzte (9:9). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit kam jedoch ein kleiner Bruch in das Spiel der SV, auch bedingt durch eine Unterzahlsituation, die der TuS konsequent ausnutzte. Angeführt von der starken Selina Margull, erarbeitete sich Schutterwald bis zum Halbzeitpfiff beim 14:11 ein kleines Polster.

Die zweite Halbzeit hingegen startete schlecht für die SV Hohenacker-Neustadt. Durch technische Fehler erhöhte der TuS direkt auf 16:11. Hohenacker-Neustadt gab aber nicht auf: Es überstand eine dreifache Unterzahl ohne größeren Schaden. Durch gute Eins-gegen-eins-Aktionen von Aylin und Denise Kindsvater verringerte die SV zwar den Abstand nicht, blieb aber im Spiel. Allerdings nur bis zur 40. Minute. Verletzungsbedingt konnte Aylin Kindsvater nicht mehr ins Spiel eingreifen und aufgrund der dritten Zeitstrafe für Yvonne Stadler standen der SV nur noch zwei Rückraumspielerinnen zur Verfügung. Das komplette Spielsystem musste umgestellt werden, dazu schlichen sich zu viele technische Fehler und Fehlwürfe ein. Und die Gäste haderten zu oft mit den Schiedsrichterentscheidungen. Schutterwald zog Tor um Tor davon. Einzig die kampfstarke Denise Kindsvater war in der Schlussphase hervorzuheben. Das reichte natürlich nicht, um den Tabellenführer zu stoppen. Am Ende stand das ernüchternde 30:21 auf der Anzeigetafel.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler; D. Kindsvater (8/1), Förster, Aurenz, Müller (1), Bechtloff (5), Just, Goller (1/1), A. Kindsvater (6/2), Maier, Stadler.