Handballer des VfL Waiblingen und TVB II nisten sich in Spitzengruppe ein

Zum neunten Mal in Folge sind die Handballer des VfL Waiblingen in der Baden-Württemberg-Oberliga ungeschlagen geblieben. Damit setzte sich der Aufsteiger weiter in der Spitzengruppe fest. Dort steht nach zwei Niederlagen in Folge auch der TV Bittenfeld II, der in Herrenberg hauchdünn gewann.

Männer. VfL Waiblingen – TV Germania Großsachsen 30:27 (17:11). Grundstein zum Sieg im letzten Heimspiel des Jahres war die überragende Startphase mit einem treffsicheren Angriff und einem felsenfesten Abwehrbollwerk. Als nach sechs Minuten Nils Eilers seinen bereits dritten Treffer erzielt hatte, rieben sich die Fans beim Blick auf die Anzeigetafel nur verwundert die Augen: Mit 7:0 führte der VfL gegen den hoch gehandelten Drittligaabsteiger Germania Großsachsen. Sebastian Rica-Kovac war nicht zu überwinden, die Abwehr arbeitete auf höchstem Niveau und im Angriff lief es wieder wie am Schnürchen.

Der neunfache Torschütze Lukas Baumgarten war am Kreis nicht aufzuhalten. Robin Stöhr erhöhte in der zehnten Minute auf 10:2, der höchste Vorsprung des Tages war damit erreicht. Der TV fand nun besser ins Spiel, setzte vor allem seinen starken Kreisläufer Simon Reisig gut in Szene. Der VfL war gewarnt, hatte er in der Vorwoche selbst einen Neun-Tore-Rückstand egalisiert. Nach dem 13:9-Zwischenstand zückte der VfL-Trainer Tim Baumgart die Auszeitkarte. Vor allem die Defensive der Waiblinger stand danach wieder besser, Lohn war eine verdiente 17:11-Pausenführung.

VfL Waiblingen hat auch in kritischen Phasen fast immer die richtige Antwort

Auch die Anfangsphase der zweiten 30 Minuten gehörte dem VfL. Vor allem Evgeni Prasolov prägte nun das Spiel und bis zum 22:15 ließen die Gastgeber nur wenig zu. Großsachsen gab sich nie geschlagen, profitierte auch von vielen Überzahlsituationen, kam jedoch nie näher als drei Tore heran. Hier zeigte sich die Entwicklung, die der VfL seit dem Saisonstart genommen hat. Waren gegen Weinsberg und Heiningen deutliche Führungen noch verspielt worden, haben die Waiblinger nun auch in kritischen Phasen fast immer die richtige Antwort.

Nach dem 26:23 blieb den Gästen eigentlich noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen, doch die Waiblinger Abwehr erlaubte in den nächsten 13 Minuten nur zwei Gegentore und sorgte mit dem 30:25 für die Entscheidung.

Am kommenden Samstag endet zwar noch nicht die Vorrunde, aber zumindest das so lange Jahr 2022. Die Auswärtsfahrt geht nach Karlsruhe zum TV Knielingen, der zwar auf dem viertletzten Tabellenplatz steht, an diesem Wochenende jedoch mit einem haushohen Auswärtssieg gegen Weilstetten aufhorchen ließ.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Kolotuschkin (1), Leinhos, Ader, Stöhr (4), E. Prasolov (6), Laurenz (1), Leukert (1), Steffens (1/1), Baumgarten (9), Hellmann (1), A. Prasolov (2), Eilers (4).

Männer. SG H2Ku Herrenberg – TV Bittenfeld II 28:29 (14:16). Nach zwei Niederlagen hat der TVB II wieder zu alter Stärke zurückgefunden und setzte sich mit diesem Sieg auf Rang drei. Es war klar, dass die Partie in Herrenberg ein hartes Stück Arbeit für die Bittenfelder bedeuten würde. In der Abwehr standen sie zwar wieder kompakter. Aber sie hatten zu Beginn große Probleme, den Topscorer Johannes Roscic in den Griff zu bekommen. Somit blieb das Spiel bis zum 11:11 (22.) ausgeglichen. In den darauffolgenden Minuten rissen die Bittenfelder das Spiel an sich. Zwei Tore von Fabian Lucas (23./24.) nach Paraden von Nick Lehmann brachten den TVB II wieder in Führung und zwangen die Herrenberger zur Auszeit. Doch auch danach ließen die Gäste nicht locker und bauten ihre Führung auf 15:12 (27.) aus. Die Chance, kurz vor der Pause auf 17:13 zu stellen, verpasste die Mannschaft von Trainer Jörg Ebermann jedoch und musste im Gegenzug den Treffer zum 16:14 hinnehmen.

TV Bittenfeld II: Fehlwürfe und technische Fehler

Die ersten Minuten nach der Pause gingen an die Herrenberger. Ihre Abwehrumstellung auf eine offensive 5:1-Deckung zeigte Wirkung und zwang die Bittenfelder zu Fehlwürfen und technischen Fehlern. Somit glich die Heimmannschaft schon in der 33. Minute zum 17:17 aus und ging sogar in Führung. Der TVB II scheiterte immer wieder am Herrenberger Torhüter. Erst nach zwei Ballgewinnen in der Abwehr und daraus resultierenden Toren glichen die Gäste wieder aus.

Obwohl die Herrenberger sich kurzzeitig noch mal absetzten, gehörte die Schlussphase den Bittenfeldern. Mit dem starken Nick Lehmann im Tor, einer kompakten Abwehr und geduldigem Spiel im Angriff traf Sören Winger (54.) zur Führung. In den letzten Minuten spielten die Bittenfelder die Führung clever bis zum 29:28-Sieg nach Hause.

TV Bittenfeld II: Bauer, Lehmann; Wissmann (7), Widmaier (6), Bacani (5), Seiz (4/3), Lucas (3), Uskok (2), Winger (2), Traub, Hoffmann, Eberle.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt – SG Heidelsheim/Helmsheim 30:23 (14:16). Nach drei sieglosen Spielen in Folge feierte die SV nach einer zerfahrenen ersten Hälfte und einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit einen deutlichen 30:23- Heimsieg.

Beiden Mannschaften war zu Beginn die Nervosität anzumerken, so fiel erst in der dritten Minute das 0:1. Die SV kam besser ins Spiel und erarbeitete sich durch Ballgewinne und gute Angriffsaktionen bis zur elften Minute die 6:3-Führung. Die folgende Auszeit der Gäste zeigte zunächst keine Wirkung: Hohenacker-Neustadt agierte konzentriert in Abwehr und Angriff und setzte sich auf 10:5 ab. Danach kam aber ein unerklärlicher Bruch ins Spiel. Die SV verfiel wieder ins Muster der vergangenen Spiele und leistete sich zu viele Fehlpässe und Fehlwürfe. Es folgte ein 7:0-Lauf der Gäste zum 10:12 (21.). Zwar fand die SV danach immer wieder die Lücke in der gegnerischen Abwehr, musste im Anschluss jedoch den Gegentreffer hinnehmen. So ging sie mit einem 14:16-Rückstand in die Halbzeit.

Nach der Pause egalisierten Nina Bechtloff und Denise Kindsvater den Rückstand (34.). Letztere erzielte den Führungstreffer zum 17:16. Im Anschluss stand die Abwehr rund um die stark spielende Olivia Restivo felsenfest, weshalb den Gästen bis zur 50. Minute nur drei weitere Treffer gelangen. Hohenacker-Neustadt hingegen zeigte weiterhin eine konzentrierte Leistung, auch wenn sich der eine oder andere Fehler und Fehlwurf einschlich. Im Angriff nutzen so Yvonne Stadler, Nina Bechtloff und Olivia Restivo immer wieder die Lücken, das Heimteam baute durch viele Ballgewinne die Führung bis zur 54. Minute auf 28:20 aus.

SV Hohenacker-Neustadt im Mittelfeld der Tabelle

Die restlichen Minuten musste es hauptsächlich in Unterzahl agieren. Die SV baute ihre Führung zwar nicht mehr aus, ließ aber nicht mehr zu, dass der Gegner noch mal ernsthaft herankam.

Dank starker Paraden von Julia Simmler in den Schlussminuten fuhr die SV am Ende doch recht deutlich mit 30:23 den nächsten Sieg ein im letzten Spiel der Hinrunde und steht nun mit 12:12 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Da aber auch alle anderen direkten Konkurrenten punkteten, bleibt die Tabellensituation sehr eng. Mit neuem Elan und hoffentlich auskurierten Blessuren geht das Team aber zuversichtlich in die Rückrunde, die am 15. Januar startet.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler, Ege;, D. Kindsvater (5), Aurenz (1), Restivo (4), Müller, Bechtloff (5), Laible (2), Friese (4), Goller, Maier, Stadler (2), Ortwein (7/4).