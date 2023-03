Handballerinnen vom VfL Waiblingen wollen endlich mit den Heim-Fans feiern

Die Aussichten des VfL Waiblingen auf den Verbleib in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen sind nur noch theoretischer Natur. Das heißt aber nicht, dass er die Saison abgehakt hat. Bei den mageren zwei (Auswärts-)Punkten jedenfalls soll’s nicht bleiben. Ziel ist es, endlich einmal mit den treuen Fans in der Rundsporthalle zu feiern. Am Samstag (18 Uhr) gastiert mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen ein Team, das in dieser Saison um Stabilität kämpft.

Letzte Spiele für Caren Hammer

Sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch acht Spielen: Der VfL Waiblingen braucht ein kleines Wunder, um den sofortigen Wiederabstieg in Liga zwei zu verhindern. Es wäre der erste Abstieg für Caren Hammer, die ihre lange Karriere am Ende der Saison beenden wird. Noch mache sie sich über den Abschied keine Gedanken, sagte die Spielführerin bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leverkusen. „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mit dem VfL noch einmal zu punkten.“

Die Chancen, dass dies am Samstag bereits gelingen könnte, sind gar nicht so schlecht. Zwar verloren die Waiblingerinnen das Hinspiel in Leverkusen klar mit 23:32, doch der jüngste Auftritt des VfL beim Tabellenzweiten Thüringer HC macht Mut. Mit 24:32 fiel die Niederlage deutlich aus, doch die Leistung des Schlusslichts war aller Ehren wert. „Der Herbert hat ganz schön geschwitzt“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz und grinste. Tatsächlich hatten der THC-Coach Herbert Müller und sein Team viel Arbeit, bis der VfL in die Knie gezwungen war. Sechs Minuten vor dem Ende führte der THC nur mit 26:23.

Schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt

„Wir haben das 54 Minuten lang sehr gut gemacht und waren auf Augenhöhe“, so Zeitz. „Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß.“ Gefallen habe ihm, wie sich seine Spielerinnen in jeden Zweikampf geworfen hätten. „Wir sind drangeblieben und irgendwann in einen Flow gekommen“, so Hammer. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal, schließlich fand das Spiel unter der Woche statt und der VfL hatte die lange Anreise in den Knochen. „Vielleicht sollten wir uns Freitagnacht in den Bus setzen, ein paar Stunden durch die Gegend fahren und um 16 Uhr in die Halle gehen“, sagte Thomas Zeitz und lachte.

Die Waiblinger Hoffnung für Samstag ist, dass Leverkusen einen seiner schwächeren Tage erwischt. Davon hatte Bayer in dieser Saison den einen oder anderen. So ganz sicher darf sich der Werksclub bei vier Punkten Polster auf den Relegationsplatz noch nicht fühlen. „Leverkusen hat ein junges und sehr talentiertes Team“, so Zeitz. „Es sucht aber noch nach seiner Konstanz.“ Mit Viola Leuchter und Mareike Thomaier hat Leverkusen zwei junge deutsche Nationalspielerinnen im Kader.

Für den VfL Waiblingen wird’s wichtig sein, von Anfang an hellwach zu sein und nicht – wie so oft – die ersten 30 Minuten zu verschlafen. Personell sieht es sehr gut aus: Thomas Zeitz hat bis auf die Langzeitverletzte Svenja Wunsch alle Spielerinnen beisammen.