Hauner verlässt Bietigheim Steelers auf eigenen Wunsch

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Norman Hauner verlässt den SC Bietigheim Steelers. Der Spieler habe um eine Vertragsauflösung gebeten, gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag bekannt. «Er wird seine Karriere an anderer Stelle mit einer größeren und für ihn besseren Rolle fortführen», hieß es in einer Mitteilung. Hauners neuer Verein steht noch nicht fest. Insgesamt absolvierte er für die Steelers 253 Spiele.

«Persönlich bedaure ich diese Entscheidung sehr, Norman hat viel für uns getan», sagte Geschäftsführer Volker Schoch. «Wir haben immer eine offene und faire Kommunikation geführt. Ich kann seine Entscheidung nachvollziehen und respektiere diese.»