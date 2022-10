Hegnacher Frauen stehen mit 17 Punkten sehr gut da

Die Fußballerinnen des SV Hegnach haben sich drei wichtige Punkte erkämpft beim 2:1 (0:0) gegen den Tabellenletzten SC Opel Rüsselsheim. Mit 17 Punkteten steht der SVH auf Rang zwei und hat – bei einem Spiel mehr – zehn Zähler Polster auf die Abstiegsränge.

Aufgrund eines von der Stadt verursachten und schlecht ausgebesserten Flurschadens auf etwa 15 Quadratmetern Rasen nahe der Eckfahne verweigerte das Schiedsrichtergespann trotz besten Fußballwetter den Anpfiff auf dem Hegnacher Rasen. Daher musste die Spielvorbereitung beider Teams nach längerer Diskussion auf den Kunstrasen umgestellt werden.

SV Hegnach startet schlecht

Entsprechend schlecht startete der SV Hegnach ins Spiel gegen das munter aufspielende Schlusslicht um die Polizei-Europameisterin Meike Weber. Es dauerte 20 Minuten, bis Gina Rilling eine Flanke volley nahm und das Gästetor denkbar knapp verfehlte. Als Gillian Castor über Außen frei war, scheiterte sie an der glänzend reagierenden SC-Torspielerin Annika Peschke. Ein Weitschuss von SC-Spielführerin Lorena Bernadie flog knapp am Kasten vorbei. Dann packte erneut Peschke im Herauslaufen energisch gegen Castor zu. In der Folge nahm sie allerdings regelwidrig zweimal den Ball auf. Den indirekten Freistoß im Strafraum schoss Sara Reichel absichtlich daneben. Die Schiedsrichterin hat die Fair-Play-Aktion nicht erwähnt.

Anschließend blieb auch bei einigen taktischen Fouls der gelbe Karton stecken. In der 38. Minute musste die Rüsselsheimerin Selena Botthof mit einer Handverletzung ins Krankenhaus. Trotz Handspiels der zu Boden gehenden Lisa Schmitz lief die Hegnacher Aktion weiter. Maike Bendfeld bediente die eingewechselte Silvana Arcangioli, die den Ball mit in den rechten Torwinkel schlenzte zum 1:0 (52.).

Sara Reichel baut die Führung aus

Nach Hereingabe von Sara Reichel schoß Gina Rilling freistehend daneben. Auch in der 65. schoß Gina Rilling nach Vorarbeit von Silvana Arcangioli aus wenigen Metern nur in die Arme von Annika Peschke. Mit einem platzierten Weitschuss in den linken Torwinkel erhöhte Sara Reichel auf 2:0.

Die Gäste gaben jedoch nie auf und kämpften ballsicher weiter. In der 85. Minute nutzte Sarah Sieber einen Abpraller im Nachsetzen per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer. Der SV Hegnach brachte den wichtigen Sieg aber über die Zeit und hat nun bereits 17 Punkte gesammelt vor den kommenden schweren Aufgaben.

Am kommenden Sonntag sind die Hegnacherinnen spielfrei, bevor es am Feiertag (Dienstag, 14 Uhr) zum WFV-Pokal-Achtelfinale nach Tettnang geht.

SV Hegnach: Langwisch, Heidt, Gajewski, Schlipf, Janischowsky, Gillian Castor (51. Arcangioli, 78. Ilic), Schwahn, Rudolph, Bendfeld, Reichel, Rilling (86. Claar).