Hegnacher Fußballerinnen erkämpfen sich ein Remis

Zum Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga haben sich die Fußballerinnen des SV Hegnach beim TSV Jahn Calden ein 0:0-Unentschieden erkämpft. Auf schwer bespielbarem Rasen war der Punkt mehr als verdient, auch ein Sieg war möglich.

Schnell fanden sich die Hegnacherinnen zurecht und hatten Chancen. Eine Flanke von Silvana Arcangioli wurde zum Torschuss, doch die TSV-Torspielerin Jana Schiffhauer fing den Ball auf der Linie. Nach einer Flanke von Gina Rilling köpfte Arcangioli drüber.

Nach einer gelungenen Kombination in der zwölften Minute versprang die Hereingabe von Sara Reichel am Fünfmeterraum etwas, so dass der Schuss der frei stehenden Arcangioli in die Wolken ging. Nach der ersten starken Aktion der TSV-Spielführerin Arlene Rühmer klärte die SVH-Torspielerin Anke Langwisch per Fußabwehr im Herauslaufen vor der nahenden Caldener Torjägerin Johanna Hildebrandt.

Immer wieder setzte Rühmer die Akzente mit dynamischen Dribblings. So auch in der 18. Minute, als sie den Abschluss verpasste. Ein taktisches Foul an Amelie Schwahn am Mittelkreis blieb ohne Folgen für Calden. Mit der Einwechslung von Joy Castor kam neuer Schwung ins Angriffsspiel. In der 60. Minute setzte sie sich durch, nach ihrer Hereingabe reklamierten die Hegnacherinnen ein Handspiel, der Ball wurde dadurch zur Ecke gelenkt. Zwar hatte es der Linienrichter gesehen, die Hauptschiedsrichterin allerdings nicht.

Nach einem Freistoß von Silvana Arcangioli schlug Calden den Ball noch von der Linie. Eine Flanke von Joy Castor war einen Tick zu hoch für Sara Reichel, eine weitere Castor-Flanke köpfte Maike Bendfeld daneben. In der 76. Minute donnerte Sara Reichel aus vollem Lauf eine Flanke von Silvana Arcangioli volley hauchdünn über den Querbalken.

Der TSV Jahn Calden zeigte zwar gefälligen Konter, blieb aber im Abschluss zu harmlos und ungenau. Einen schnellen Hegnacher Überzahlkonter stoppte Arlene Rühmer mit einem taktischen Foul an Joy Castor auf Kosten einer Gelben Karte.

Die letzte Szene hatte der SV Hegnach, ein Kopfball von Isabel Schlipf klatschte an den Außenpfosten. Letztlich nahmen die Hegnacherinnen den Zähler mit auf die weite Heimreise und freuten sich über den starken zweiten Platz nach der Vorrunde und das bereits siebte Spiel ohne Gegentreffer.

SV Hegnach: Langwisch, Janischowsky, Schlipf, Schwahn, Gajewski, Koch, Bendfeld, Arcangioli, Reichel, Rudolph (57. Joy Castor), Rilling (80. Ilic).