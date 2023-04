Heidenheims Schmidt erwartet intensives Topspiel

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim geht voller Vorfreude ins Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den FC St. Pauli. «Das ist wie zu Hause mit meinen drei Hunden - da trifft viel Testosteron aufeinander», scherzte der 49-Jährige am Donnerstag. Das Duell des Tabellenzweiten mit dem Vierten sei ein «absolutes Topspiel», so Schmidt - dazu am Abend und bei Flutlicht.

Die Heidenheimer sind seit sieben Partien ungeschlagen und liegen einen Punkt vor dem Relegationsrang drei. Das 2:2 beim 1. FC Kaiserslautern, bei dem sie am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore kassiert hatten, sei abgehakt, beteuerte Schmidt. Vor Gegner St. Pauli, der zuletzt gleich neun Siege nacheinander feierte, warnte er jedoch. «Zu sagen, sie sind die Mannschaft der Stunde, ist fast schon untertrieben», erklärte der Coach. Die Hamburger seien «sehr variabel, gut im Ballbesitz und in der Passquote.» Ihr Rückstand auf Heidenheim beträgt allerdings sieben Punkte.

Der FCH kann nach zwei Spielen Sperre wieder auf Offensivmann Denis Thomalla zurückgreifen. «Man hat gesehen, dass er fehlt», sagte Schmidt über den 30-Jährigen.