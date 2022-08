Heim-EM, WM, Olympia: Herbert plant Stamm für drei Jahre

Köln (dpa) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert plant die kommenden drei Großereignis-Jahre mit einem festen Kern an Nationalspielern.

«Wir haben ein Drei-Jahres-Programm. Wir haben dann die WM und hoffentlich auch Olympia. Wir wollen einen harten Kern bilden, der bei allen drei Turnieren antreten kann», sagte Herbert am Rande des öffentlichen Trainings in Köln.

Der 63 Jahre alte Coach hofft, dass auch der gerade erst eingebürgerte Nick Weiler-Babb Teil dieses Teams sein kann. Der Profi des FC Bayern München war in den vergangenen Tagen direkt nach seiner Einbürgerung aus familiären Gründen in die USA gereist.

In diesem Jahr steht von 1. bis 18. September die Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin auf dem Programm. Im Spätsommer 2023 wartet die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen, für die sich das deutsche Team aber noch qualifizieren muss. 2024 finden dann die Olympischen Spiele in Paris statt. Im Vorjahr hatte das deutsche Team bei Olympia in Tokio das Viertelfinale erreicht. Zielvorgabe für die Heim-EM ist eine Medaille.