Heimspiel für Einradwiesel bei den deutschen Meisterschaften

An diesem Wochenende, von Freitag bis Sonntag, wird der TSV Miedelsbach in der Schorndorfer Karl-Wahl-Halle zum zweiten Mal nach 2019 die deutschen Meisterschaften im Einrad Freestyle ausrichten. Es starten 266 Sportlerinnen und Sportler aus 28 Vereinen aller Bundesländer.

Die Erinnerungen an 2019 sind noch frisch bei Desiree Bischoff. „Die Meisterschaften waren sehr erfolgreich“, sagt die Abteilungsleiterin der „Einradwiesel“ des TSV Miedelsbach. Der TSV hatte damals einiges zu stemmen: Es existierten noch zwei Einradverbände (Bund Deutscher Radfahrer und Einradverband Deutschland), die Meisterschaften wurden zusammengelegt. Mittlerweile gibt es nur noch eine Meisterschaft, für die sich die Einradsportler über die nord- und süddeutschen Meisterschaften qualifizieren müssen.

Hoffen auf Medaillen

Die Miedelsbacher Einradwiesel sind mit einer ganzen Reihe von Fahrerinnen und Fahrern am Start. „Wir hoffen auf den einen oder anderen Platz auf dem Treppchen“, sagt Desiree Bischoff. Allerdings sei die Konkurrenz natürlich groß. Gute Aussichten dürften in der Paarkür U 15 Carla Ellwanger und Florian Brecht haben.

Letzterer ist amtierender Weltmeister in X-Style und Vizeweltmeister in Junior Expert Freestyle. Beide sind beim Tigerentenclub des SWR als Interviewgäste eingeladen, die Sendung wird am 26. November live ausgestrahlt. Ebenfalls bei der Sendung dabei sein wird Tamara Bischoff. Sie ist Einrad-Freestyle-Beauftragte des BDR und Landeskader-Trainerin sowie Trainerin aller Wettkampfgruppen des TSV Miedelsbach.

Los geht’s am Freitag um 16 Uhr (bis 19.15 Uhr) mit den Vorläufen der Einzelküren. Am Samstag folgen um 8 Uhr weitere Einzelkür-Vorläufe und Paarküren (Ende 20.30 Uhr). Am Sonntag starten die Meisterschaften um 8.30 Uhr mit den Finals sowie den Klein- und Großgruppen.

Info

Weitere Information rund um die Veranstaltung gibt es auf der Website des TSV Miedelsbach unter www.einradwiesel.de