Hinterzarten: Skisprung-Weltcup findet wahrscheinlich statt

Hinterzarten (dpa/lsw) - Der Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten am letzten Januar-Wochenende kann wahrscheinlich stattfinden. «Wir gehen davon aus, dass das Okay gegeben wird», sagte die Chefin des Organisationskomitees in der Schwarzwald-Gemeinde, Tanja Metzler, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die endgültige Abnahme für die Veranstaltung vom 27. bis 29. Januar auf der Rothaus-Schanze soll am frühen Sonntagnachmittag durch den Deutschen Skiverband (DSV) und den Weltverband FIS erfolgen.

In den vergangenen Tagen habe es im Südschwarzwald geschneit, erklärte Metzler. Zudem sei es möglich gewesen, die Anlage künstlich zu beschneien. Für eine Abnahme sei am Donnerstag aber noch immer nicht genug Schnee in der Schanze gewesen. Dies soll nun bis Sonntag gelingen. «Wir setzen alles daran, dass der Weltcup bei uns stattfinden kann», erklärte Metzler, die auch Vorsitzende des Ski-Clubs Hinterzarten ist.