Hoffenheim beklagt Ausfälle vor Pokalspiel in Leipzig

Zuzenhausen (dpa) - Die sportlich schwächelnde TSG 1899 Hoffenheim muss vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal einige Ausfälle verkraften. Neben dem Langzeitverletzten Grischa Prömel werden am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) auch die Mittelfeldspieler Angelo Stiller, Dennis Geiger und Robert Skov sowie die Verteidiger Pavel Kaderabek und Kevin Vogt fehlen. Die TSG wird derzeit von einigen Muskelverletzungen geplagt. «Bei uns ist auffällig, dass es genau die Spieler trifft, die krankheitsbedingt nicht regelmäßig trainieren konnten», sagte Trainer André Breitenreiter am Dienstag in der Pressekonferenz.

Der erst am Montag verpflichtete Routinier Thomas Delaney könnte deshalb gleich für einen Einsatz im Spiel bei Titelverteidiger Leipzig infrage kommen. Eine finale Entscheidung wollte Coach Breitenreiter aber erst nach dem Abschlusstraining treffen. Hoffenheim hat seit dem klaren 5:1-Sieg im Pokal über den FC Schalke 04 im Oktober kein Pflichtspiel mehr gewonnen.