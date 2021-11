Hoffenheim gastiert in Bochum: Kramaric visiert 100. Tor an

Bochum (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim nimmt den dritten Pflichtspielsieg in Serie und damit auch den Anschluss an die Europapokal-Plätze ins Visier. Heute gastiert das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bei Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum. Nach den Erfolgen im Pokal gegen Kiel (5:1) und gegen Hertha (2:0) in der Bundesliga soll die derzeitige Serie auch in Bochum Bestand haben. Ein Jubiläum ist für Vize-Weltmeister Andrej Kramaric möglich: Der Kroate hat bislang 99 Pflichtspieltreffer für die TSG erzielt und könnte am 11. Bundesliga-Spieltag die Marke von 100 Toren knacken.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-884303/3