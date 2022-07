Hoffenheim gewinnt Testspiel gegen Heidenheim

Brackenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 (2:0) gewonnen und dem Zweitligisten damit die Saison-Generalprobe verdorben. Andrej Kramaric in der 14. Minute und Pavel Kaderabek (35.) trafen am Samstag in Brackenheim für das Team von Trainer André Breitenreiter. Während die TSG ihre Saisonvorbereitung im Trainingslager in Kitzbühel fortsetzt, starten die Heidenheimer am Sonntag nächster Woche beim FC Hansa Rostock in die Spielzeit 2022/23.