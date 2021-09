Hoffenheim mit Rückkehrer Richards: Szalai auf Mainzer Bank

Sinsheim (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim geht mit Bayern-Leihgabe Chris Richards in die Bundesliga-Partie gegen den FSV Mainz 05. Der kurz vor Transferschluss erneut verpflichtete Außenverteidiger steht an diesem Samstag in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß. Der 21 Jahre alte Amerikaner war schon in der Rückrunde der vergangenen Saison von der TSG aus München ausgeliehen. Die Sommervorbereitung bestritt Richards wieder beim FC Bayern. Nur Ersatzspieler ist Christoph Baumgartner, der zuletzt bei der österreichischen Auswahl mehrfach gefordert war.

Die Mainzer stürmen zunächst mit Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt. Neuzugang Marcus Ingvartsen und Adam Szalai sitzen auf der Bank. Der dänische Angreifer kam von Union Berlin und hat wegen seiner Länderspielreise erst am Mittwoch das erste Mal mit den Rheinhessen trainiert. Um Szalai, den Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, gab es einigen Wirbel, weil er einmal positiv und dann mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet wurde.

