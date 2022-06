Hoffenheim testet gegen Ribéry-Club Salernitana

Sinsheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Die Kraichgauer treffen am 16. Juli in ihrem Trainingslager im österreichischen Kitzbühel auf den italienischen Club US Salernitana, wie die TSG am Mittwochabend mitteilte. Beim Team aus Salerno steht der frühere Bayern-Profi Franck Ribery unter Vertrag.

Die Hoffenheimer starten an diesem Sonntag unter Neu-Trainer André Breitenreiter in die Vorbereitung. Zwei Tage zuvor wird der 48 Jahre alte Nachfolger von Sebastian Hoeneß offiziell vorgestellt.