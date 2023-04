Hoffenheim verlängert Vertrag mit Nationalspielerin Feldkamp

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Fußball-Nationalspielerin Jana Feldkamp hat ihren Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim bis 2025 verlängert. «Ich fühle mich im Team und in der Region sehr wohl», sagte die 25 Jahre alte Abwehrspielerin in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Montag. «Ich bin mir sicher, dass ich mich hier auch in den kommenden Jahren sowohl fußballerisch als auch persönlich noch weiterentwickeln kann.»

Feldkamp war 2021 von der SGS Essen in den Kraichgau gekommen und hat bisher 15 Länderspiele bestritten. Vor der EM 2022 in England war sie allerdings aus dem Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gestrichen worden. Sie gehört auch nicht zum DFB-Aufgebot für die Länderspiele der Vize-Europameisterinnen an diesem Freitag in den Niederlanden und am kommenden Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien.