Hoffenheim will gegen Dortmund Negativserie stoppen

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will ausgerechnet gegen das Team der Stunde seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga stoppen und Coach Pellegrino Matarazzo die ersten Punkte bescheren. Dafür muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund aber alles passen. Die Westfalen sind seit sechs Partien ungeschlagen und extrem offensivstark. Hoffenheim wartet dagegen seit elf Spieltagen auf einen Erfolg. Abwehrchef Kevin Vogt wurde rechtzeitig fit, um die Defensive zu stärken. Ob der Ex-Dortmunder Thomas Delaney spielen kann, ist hingegen fraglich. Der Mittelfeldstratege laboriert an einem grippalen Infekt.