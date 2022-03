Hoffenheim will Siegesserie gegen Köln ausbauen

Köln (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim kann seine Serie gegen den 1. FC Köln auf acht Siege ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt heute im WM-Stadion von 2006 an, wo bis zu 37.500 Zuschauer zugelassen sind. Bereits seit elf Partien haben die Kraichgauer nicht mehr gegen Köln verloren, die vergangenen sieben Spiele wurden alle gewonnen.

Eine Woche nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart will die TSG im Rennen um die Europacup-Plätze nachlegen. Zumal es am Spieltag darauf gegen den FC Bayern geht. Verzichten muss Hoeneß auf Kapitän Benjamin Hübner, der positiv auf Corona getestet wurde. Offen ist, ob Kevin Vogt und Dennis Geiger einsatzfähig sind. In der Hintermannschaft fällt jedenfalls weiter Chris Richards aus.