Hoffenheim zum Auftakt mit personellen Sorgen nach Augsburg

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will beim Saisonauftakt heute (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg den ersten Schritt zu einem besseren Abschneiden in der Fußball-Bundesliga machen. Die vergangene Spielzeit war für die Kraichgauer mit Tabellenplatz elf zu Ende gegangen. Allerdings plagen Cheftrainer Sebastian Hoeneß vor dem Auswärtsspiel große personelle Sorgen. In Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Havard Nordtveit, Florian Grillitsch, Pavel Kaderabek und Robert Skov fehlen sechs Spieler verletzt.

